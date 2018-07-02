時力嘉義參選人設立「勞權申訴專線」

2018-07-02 14:55 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



平凡上班族參政的時代力量嘉義市東區市議員參選人張志翔，今天宣布設立「勞權申訴專線」，除了提供熟悉勞動法令的專業人士協助勞工外，也設立勞權自主檢視表，希望讓「有苦難言」的勞工獲得專業幫助。

張志翔用教練弓將象徵「勞工申訴書」的箭矢射到嘉義市政府圖像，象徵要將勞工對於勞動權益的陳情，像箭矢一樣強而有力的傳遞到市政府，讓官員們能看見人民訴求。

張志翔表示，讓勞工擁有更合理的待遇、充足的休息，本應是基本人權，今年初政府通過「延長加班工時」、「縮短輪班間隔」、「連續上班12天」等《勞基法》條文，讓勞動者面臨更加嚴峻的職安風險。

張志翔提到，勞檢權及開罰權都在地方政府，但各地政府執行勞檢及違規處分情形大不相同。如2016年嘉義市勞檢場次雖有1045次，但發現違規並予以處份僅有22件，處分率為2.11%，為全國倒數第三名，僅多於澎湖縣與連江縣。處份率如此低是因為嘉義市的廠商特別守法嗎？他說，實際走訪基層得到聲音是，官方的勞檢成績與市井小民的感受有相當大的落差。