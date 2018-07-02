不到半個月 雲林縣議會又漏水了

2018-07-02 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣今天持續下大雨，日前整修後才傳出漏水的縣議會，今天早上質詢時，議事廳再度漏水，天花板另有一片海綿脫落，因雲林多處地方傳出積水，副議長蘇俊豪基於安全考量，且為方便各議員勘災，10點時提前宣布散會。

雲林縣議會日前才花費近5千萬元整修，6月20日大雨，議事廳多處漏水，當時已請包商緊急到場改善，但今天上午又發現冷氣通風口下方的天花板脫落，一大塊海綿就垂掛在天花板上，且議事廳仍有多處漏水。