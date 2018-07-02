嘉縣府太極拳女選手歐洲國際賽奪冠 披國旗領獎感動人

2018-07-02 10:32 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣政府文化觀光局表演藝術中心組員兼人事溫淑美，學太極拳才2年，上週第一次出國到歐洲波蘭，參加太極拳國際競賽，在4國14名好手競爭中，脫穎而出榮獲初級白級組冠軍，披青天白日滿地紅國旗，受獎，內心激動不已，她負傷出賽奪冠更難得，她將披國旗受獎照片貼臉書，感動大批親友網友，直呼「台灣之光，太棒超讚！」。

63歲溫淑美擔任縣府登山社領隊，2年前為嘉市太極拳國際賽事拍照錄影，迷上太極拳，拜師楊家老架太極拳名師林福助，公餘之暇每天勤練，上月14日到26日，隨同嘉義市楊家太極武藝協會選手及家屬共14人，參加波蘭國際賽，榮獲白級組冠軍，另協會還獲藍級組團體賽第2名，選手有林震枝、張瑞、楊瀅靜、吳盈靜；鴛鴦組第3名選手張世杰與李貞儀夫婦。

溫淑美不僅獲得初級白級組冠軍，還通過進階黃級檢定，白級組有法國、波蘭、保加利亞及台灣共4國14名選手競賽，她說，披國旗受獎那一刻內心激動不已；許多登山社山友看到她披國旗照片，感動熱淚盈眶，感恩觀世音菩薩保祐，感謝林福助老師與蕭富光教練指導，「路還很長，我要繼續努力加油！」。

出國比賽前，她6月3日參加台南第一屆議長盃太極拳比賽，每天緊鑼密鼓練習，導致嚴重椎間盤凸出與退化性關節炎，甚至整個脊椎都長滿骨刺，膝蓋疼痛無法蹲、走路用拖行的，每天忙吃藥、打針、敷藥、到醫院做復健，當運動員真的很辛苦，但是當站上第一名的頒獎台，領到獎狀獎牌時，就會忘記之前所有的痛苦了。