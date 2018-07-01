曾文農工教育部反毒微電影比賽全國冠軍

2018-07-01 21:00 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南市國立曾文農工報名參加教育部反毒微電影比賽，從全台300件參賽作品，拿下全國國國高中組冠軍，師生欣喜若狂。

「我們真的辦到了…」大力投入這項競賽的學校圖書室主任徐澤佼開心的說，連作夢都沒想到，迄今仍情緒激動的她，也在臉書分享得獎喜悅，好友們也一一獻上祝福。

曾文農工2年前第一部微電影「美好的時光」榮獲全國特色微電影特優殊榮，今年3月圖書館主任徐澤佼及教官室老師薛永年，率領新青年影劇社學生投入拍攝教育部辦理反毒微電影競賽，前天成績揭曉奪下冠軍，還有10萬元獎金，成為全場焦點。

這次拍攝主題為「靠山」，故事內容以爲慶祝曾農77周年校慶，校園充滿各種慶祝活動，男主角在校園習武，因遭遇瓶頸挫折，在同儕誘惑下一度險染毒最後拒絕誘惑，在女主角鼓勵下重新恢復生活，在全中運國術比賽交出亮眼成績。

拍攝由導演盧建志、黃淑雲、攝影師黃建興教導學生投入劇本編寫、拍攝、收音、燈光及場務，歷經約1個月從70小時拍攝工作帶，最後剪成全10分鐘作品，安排學生田翊永、李佳樺擔任男女主角。