親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

文大事件一再遭抹黑 侯友宜出示逾400張發票自清

學馬哈迪回鍋再選總統？ 馬英九：我才68歲

世足16強開打 台南「一見雙雕」搭熱潮 供取景

2018-06-30 17:38聯合報 記者吳政修╱即時報導

世足賽16強開打，熱潮席捲全世界，台灣也不落人後，踢進「2018一見雙雕藝術季」。

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處在「七股鹽山遊憩區」，特別以「鹽」打造君子好「球｣作品，一登場就成為焦點！創作過程鹽雕師絕不輸世足賽揮汗選手，個個吃足了苦頭、大喊吃不消了！

雲管處今天邀請台南妤芊舞團，並由處長徐振能以頭頂球入網起動節目，隨後特技舞蹈結合極限運動的「鋼管舞」，在空中拋接足球演出，讓民眾大開眼界，覺得太瘋狂了！

處長徐振能還扮演葡萄牙球星Cristiano Ronaldo（C羅）與喬裝阿根廷名將梅西的七股鹽山王景田副場長PK，現場還以礦泉水瓶子作為界線示範運球，卡卡的踢球模樣，笑翻全場！

遊客更忍不住也與鹽雕作品互動，紛紛發揮創意，擺出最帥、最酷、最搞笑踢球姿勢拍照留念！

一見雙雕藝術季7月15日開幕迎賓，將於7月7日下午五點在北門水晶教堂前，為活動將舉行一場暖身音樂會，邀請「國立臺灣交響樂團」銅管五重奏與北門地區高、國、小學校音樂團體交流演出！

臺灣鹽博物館「鹽精靈光雕新視界」，從7月1日起開放參觀！另外，七股鹽山及鹽博館於7月1日起至8月31日期間，聯合推出接駁小火車套票優惠!民眾購買鹽博館全票＋坐小火車即可暢遊七股鹽山及鹽博館雙展區，原價＄220元，現在只要＄100元！相關訊息洽06-7861000或連結雲嘉南好好玩粉絲團查詢

一見雙雕搭足球熱。圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處提供
一見雙雕搭足球熱。圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處提供
分享
雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能（左二）頭垂進球。圖／雲嘉南濱海國家風景區管理...
雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能（左二）頭垂進球。圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處提供
分享

北門國家風景區

相關新聞

蔣中正銅像換鏤空芒果 台南玉井圓環大換臉

2018-06-30 15:23

「家扶認同悠遊卡」上線 吃飯消費兼做公益助餓童

2018-06-30 15:18

台南玉井芒果節150公斤大碗刨冰 5百人共享冰涼

2018-06-30 13:12

創世發票捐贈銳減 雲林分院上半年少6萬多張

2018-06-30 12:51

中油扮農產過剩價跌救火隊 救完香蕉再救鳳梨

2018-06-30 11:21

福添福基金會10年 嘉義藍綠參選人祝賀

2018-06-30 11:02

台南市鹽水新景點 陶版畫出「好望角」

2018-06-30 00:25

斗六垃圾轉運站遭亂倒 赫見飯店垃圾

2018-06-30 00:23

布袋港推廈門直航？ 航港局：清淤難

2018-06-30 00:23

台南公安消防六都第一 市府：把錢花在刀口上

2018-06-30 00:18

落實防疫 雲林各界謹慎看待

2018-06-29 23:11

口蹄疫區21年 明天執行「拔針」

2018-06-29 23:09

創舉！世界最大碗玉井芒果刨冰 要這樣完成

2018-06-29 20:47

「黃色西拉雅 」穿黃衣遊南化吃芒果 打卡送香蕉

2018-06-29 19:18

夏季蚊蟲孳生 自製防蚊香包可驅蚊

2018-06-29 19:17

森鐵員工權益 林務局強調絕不推諉責任

2018-06-29 18:03

友善長者 雲林警局供捺印指紋到府服務

2018-06-29 17:32

荒野志工嘉義海岸行腳 發現水泥化及汙染現象嚴重

2018-06-29 17:16

影／螢光棒、紙拖鞋誰丟的？40噸垃圾偷倒環保局要追

2018-06-29 13:10

白河水庫蓄水率近7成 10月底供灌完再清淤

2018-06-29 10:03

為經濟弱勢戶脫貧 南投家扶帶務農低收戶找方向

2018-06-29 09:07

布袋港與廈門直航專案小組成立 加速農漁業產品運輸

2018-06-29 17:15
看更多

熱門文章

野生獼猴擅闖動物園 獼猴島上遭猴群圍毆

2018-06-30 07:52

直達兒童新樂園 桃園限定專車暑假上路

2018-06-29 18:56

4個孩子3臥病 瓜農賣總統西瓜助舞鶴阿嬤

2018-06-29 20:29

台大醫院湳雅分院市府喊蓋 議員批「八字沒一撇」

2018-06-29 22:27

台灣熱氣球嘉年華今登場 24球飛行逾萬遊客見證

2018-06-30 07:53

民進黨金門黨部參選登記截止 陳滄江未登記引關注

2018-06-29 19:38

金門首家家樂福明開幕 期吸引購物人潮

2018-06-29 19:45

台中捷運綠線 18個車站站名出爐

2018-06-30 11:49

影／RAIL BIKE試運轉 乘客穿山洞過鐵橋

2018-06-29 22:26

影／台中山手線還在空中飛 盧秀燕：賭一碗豬血湯和焢肉飯

2018-06-29 21:30

濕穀第一天收購930元次日910元 農民抗議政府失信

2018-06-29 20:49

蔣中正銅像換鏤空芒果 台南玉井圓環大換臉

2018-06-30 15:23

年改「縮起來」… 南投觀光年初就感受到

2018-06-29 23:41

創舉！世界最大碗玉井芒果刨冰 要這樣完成

2018-06-29 20:47

16名身障大學生挑戰單車環島 請民眾給予加油與祝福

2018-06-29 20:34

自暴自棄淪街友 中年阿斌重拾工作獲新生

2018-06-30 08:17

台南玉井芒果節150公斤大碗刨冰 5百人共享冰涼

2018-06-30 13:12

中捷綠線站名出爐 為何使用G8、G8a同一組號碼？

2018-06-30 15:07

23歲最年輕議員參選人在高雄 蔡鴻瑋披台聯戰袍

2018-06-29 20:34

不只是陸地蝴蝶王國 台灣也是蝴蝶魚王國

2018-06-30 07:59

暑假優惠來了！鳳琉線觀光船兩人同行只要450元

2018-06-29 18:52

雙北新制 7月起上路

2018-06-30 00:03

家樂福金門店開幕 烤雞秒殺瘋搶

2018-06-30 11:19

新月水道節登場 135米長滑水道 邀你涼快一夏

2018-06-29 23:48

布袋港推廈門直航？ 航港局：清淤難

2018-06-30 00:23

桃煉油廠R3案 政院核定取消

2018-06-29 23:00

拚選舉 陳其邁cosplay超人組英雄聯盟

2018-06-29 22:47

創世發票捐贈銳減 雲林分院上半年少6萬多張

2018-06-30 12:51

培養足球風氣 台中市足球園區4年後完工

2018-06-29 20:33

曾永權授戰旗給林姿妙 盼宜蘭綠地變藍天

2018-06-29 20:23

中油扮農產過剩價跌救火隊 救完香蕉再救鳳梨

2018-06-30 11:21

台東鳳梨上市 價錢看俏

2018-06-30 14:07

吃喝玩樂ｅ點通／無菜單咖啡 滿足啜飲多款風味

2018-06-29 23:32

避檢舉魔人 桃市開放上網登錄車號免重覆開罰

2018-06-29 19:32

免費親子玩樂高 桃園暑假今起連辦36場

2018-06-30 16:10

暑假消暑何處去？下午台中草悟道看萌萌警犬隊表演

2018-06-30 10:34

鳳琉線優惠 2人來回最低450元

2018-06-29 23:36

斥資1.2億整修 中市自由車場年底完工

2018-06-29 23:44

引進以色列美國技術 北市打造AVR產業群聚

2018-06-29 19:16

瘋暑假 六福集團優惠大放送

2018-06-29 19:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top