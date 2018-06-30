世足16強開打 台南「一見雙雕」搭熱潮 供取景

2018-06-30 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 吳政修 ╱即時報導



世足賽16強開打，熱潮席捲全世界，台灣也不落人後，踢進「2018一見雙雕藝術季」。

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處在「七股鹽山遊憩區」，特別以「鹽」打造君子好「球｣作品，一登場就成為焦點！創作過程鹽雕師絕不輸世足賽揮汗選手，個個吃足了苦頭、大喊吃不消了！

雲管處今天邀請台南妤芊舞團，並由處長徐振能以頭頂球入網起動節目，隨後特技舞蹈結合極限運動的「鋼管舞」，在空中拋接足球演出，讓民眾大開眼界，覺得太瘋狂了！

處長徐振能還扮演葡萄牙球星Cristiano Ronaldo（C羅）與喬裝阿根廷名將梅西的七股鹽山王景田副場長PK，現場還以礦泉水瓶子作為界線示範運球，卡卡的踢球模樣，笑翻全場！

遊客更忍不住也與鹽雕作品互動，紛紛發揮創意，擺出最帥、最酷、最搞笑踢球姿勢拍照留念！

一見雙雕藝術季7月15日開幕迎賓，將於7月7日下午五點在北門水晶教堂前，為活動將舉行一場暖身音樂會，邀請「國立臺灣交響樂團」銅管五重奏與北門地區高、國、小學校音樂團體交流演出！