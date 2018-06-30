蔣中正銅像換鏤空芒果 台南玉井圓環大換臉

2018-06-30 15:23 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南玉井圓環上的蔣中正銅像，去年二月下旬連夜拆除，只留下「永懷領袖」基座，配合噍吧哖藝文廣場改善工程及入口意象設計，趕在玉井芒果節前一天換上兩顆鏤空的芒果公共藝術，區長張文榮說，安裝上去後民眾意見不一，少數老一輩人士反映說看不出來是那一種芒果，但年輕人和遊客多是正向肯定，還吸引很多人拍照打卡。

玉井圓環蔣中正銅像去年2月21日晚上拆除後，被送往桃園慈湖保存，後續由市府工務局和文化局進行噍吧哖藝文廣場改善工程，張文隆說，道路方面將圓環擴大，公所退縮6至8公尺，玉井警察局宿舍退縮3至5公尺，讓公車迴轉不會發生意外，交通視野也比較好。

另由文化局主導的入口意象及銅像基座置入文化圖騰等工程，為了尊重地方意見，召開過多次會議，最後由設計者提供圖樣供民眾票選，原本考慮是實體愛文芒果，因84快速道路底，玉井警分局對面的噍吧哖紀念公園已有一顆大愛文芒果地標，最後選定採用藝術性高的鏤空芒果。