「家扶認同悠遊卡」上線 吃飯消費兼做公益助餓童
為幫助暑假仍要擔心三餐溫飽問題的弱勢家庭孩子，悠遊卡公司與台灣兒童暨家庭扶助基金合作推出「家扶認同悠遊卡」，只要捐款299元就可得到一張，只要持該公益卡消費，悠遊卡公司就撥出消費金額的千分之3捐給家扶，另外，持任何悠遊卡，7、8月份到吉野家單筆消費滿300元，悠遊卡與吉野家每筆都將再合捐5元。
家扶基金會統計，台灣有11.4％的弱勢孩童，曾因沒錢而整天餓肚子；而家扶基金會所推動的無窮世代計畫，是透過生活照顧、教育補助、急難救助等自立輔導課程，讓弱勢孩童累積脫貧能力。
為幫助挨餓的弱勢孩童，家扶與悠遊卡推出家扶認同悠遊卡「星空版」，即日起可透過家扶官網、LINE Pay帳號及Yahoo拍賣帳號指定捐款轉帳，捐款299元就能獲得家扶認同悠遊卡，持該卡消費，悠遊卡就會根據消費金額的千分之3，撥款捐給無窮世代計畫。
吉野家也響應無窮世代計畫，今早與悠遊卡公司舉辦「一日小小店長」活動，邀請家扶孩童擔任吉野家的一日小店長，讓孩子有更多社會參與及互動的機會，兩公司也共同推出「幸福5止盡」加碼公益捐款，暑假期間（7月1日至8月31日）持任何一張悠遊卡至吉野家門市消費，單筆滿300元，悠遊卡與吉野家將再合捐5元，補助弱勢孩童暑假餐費。
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