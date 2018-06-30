「家扶認同悠遊卡」上線 吃飯消費兼做公益助餓童

2018-06-30 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



為幫助暑假仍要擔心三餐溫飽問題的弱勢家庭孩子，悠遊卡公司與台灣兒童暨家庭扶助基金合作推出「家扶認同悠遊卡」，只要捐款299元就可得到一張，只要持該公益卡消費，悠遊卡公司就撥出消費金額的千分之3捐給家扶，另外，持任何悠遊卡，7、8月份到吉野家單筆消費滿300元，悠遊卡與吉野家每筆都將再合捐5元。

家扶基金會統計，台灣有11.4％的弱勢孩童，曾因沒錢而整天餓肚子；而家扶基金會所推動的無窮世代計畫，是透過生活照顧、教育補助、急難救助等自立輔導課程，讓弱勢孩童累積脫貧能力。

為幫助挨餓的弱勢孩童，家扶與悠遊卡推出家扶認同悠遊卡「星空版」，即日起可透過家扶官網、LINE Pay帳號及Yahoo拍賣帳號指定捐款轉帳，捐款299元就能獲得家扶認同悠遊卡，持該卡消費，悠遊卡就會根據消費金額的千分之3，撥款捐給無窮世代計畫。