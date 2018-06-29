創舉！世界最大碗玉井芒果刨冰 要這樣完成

2018-06-29 20:47 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



今年夏天，西拉雅冰火情節重頭戲，要在7月8日挑戰世界最大刨冰的金氏世界紀錄（Guinness World Record），西拉雅風景區管理處和台南玉井老街商圈共同要達成超級任務，經過密集開會，7間參與的店家開始調集老手幫忙，今天公開當天的作法，要在一小時內削好3333顆芒果，並用最短時間完成這碗1500公斤的芒果刨冰，不僅是跟時間賽跑，更要集結千人才能成功，堪稱是創舉。

西拉雅風景區管理處表示，觀光局今年寶島仲夏節芒果冰是重頭戲，和玉井老街商圈決定挑戰世界最大芒果冰空前創舉，但暑假是玉井商圈的旅遊旺季，店家非常忙祿，但仍接受邀請挑戰世界大刨冰紀錄，但從發想到完成任務，才知道難度有多大，為了玉井芒果名揚國際，此役已然不得不戰。

為了挑戰超級任務一定要成功，包括「有間冰舖」、「玉井老街冰舖」、「玉井讚冰店」、「玉梅芒果冰」、「光芒果子工房」、「遇見果香」與農會的「熱情小子芒果。館」等七家冰店共襄盛舉，

冰店老闆們經過多次開會討論，瞭解挑戰1500公斤的芒果刨冰，沒有老手撐場難達成，榮譽心加上使命感驅使，冰店業者自動自發增調人手上場，也有業者主動認養許多台刨冰機，共同準備迎接這場挑戰。

當天玉井區農會徵召了十餘位果農，要在一小時內削好3333顆芒果，這些熟練的果農從削皮、去核再切成兩片，幾秒鐘就用小彎刀削好一顆大芒果，上千名鄉親屆時就可親眼見證削皮快手的神乎其技。。

同時間另一組人要從玉井區農會冰櫃陸續搬運出千公斤冰磚，交給12位刨冰老手操縱12台刨冰機，在避免冰塊融化下要跟時間賽跑，以最快速度刨出700公斤刨冰，另外加入400公斤的碎冰、400公斤芒果與120公斤冰淇淋一塊置入盛裝的大容器中，再扛上大地磅上秤重，此時製品雖已完成，但挑戰紀錄才只完成一半。