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創舉！世界最大碗玉井芒果刨冰 要這樣完成

2018-06-29 20:47聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

今年夏天，西拉雅冰火情節重頭戲，要在7月8日挑戰世界最大刨冰的金氏世界紀錄（Guinness World Record），西拉雅風景區管理處和台南玉井老街商圈共同要達成超級任務，經過密集開會，7間參與的店家開始調集老手幫忙，今天公開當天的作法，要在一小時內削好3333顆芒果，並用最短時間完成這碗1500公斤的芒果刨冰，不僅是跟時間賽跑，更要集結千人才能成功，堪稱是創舉。

西拉雅風景區管理處表示，觀光局今年寶島仲夏節芒果冰是重頭戲，和玉井老街商圈決定挑戰世界最大芒果冰空前創舉，但暑假是玉井商圈的旅遊旺季，店家非常忙祿，但仍接受邀請挑戰世界大刨冰紀錄，但從發想到完成任務，才知道難度有多大，為了玉井芒果名揚國際，此役已然不得不戰。

為了挑戰超級任務一定要成功，包括「有間冰舖」、「玉井老街冰舖」、「玉井讚冰店」、「玉梅芒果冰」、「光芒果子工房」、「遇見果香」與農會的「熱情小子芒果。館」等七家冰店共襄盛舉，

冰店老闆們經過多次開會討論，瞭解挑戰1500公斤的芒果刨冰，沒有老手撐場難達成，榮譽心加上使命感驅使，冰店業者自動自發增調人手上場，也有業者主動認養許多台刨冰機，共同準備迎接這場挑戰。

當天玉井區農會徵召了十餘位果農，要在一小時內削好3333顆芒果，這些熟練的果農從削皮、去核再切成兩片，幾秒鐘就用小彎刀削好一顆大芒果，上千名鄉親屆時就可親眼見證削皮快手的神乎其技。。

同時間另一組人要從玉井區農會冰櫃陸續搬運出千公斤冰磚，交給12位刨冰老手操縱12台刨冰機，在避免冰塊融化下要跟時間賽跑，以最快速度刨出700公斤刨冰，另外加入400公斤的碎冰、400公斤芒果與120公斤冰淇淋一塊置入盛裝的大容器中，再扛上大地磅上秤重，此時製品雖已完成，但挑戰紀錄才只完成一半。

西拉雅風景區管理處表示，芒果冰完成後還需要當場享用，這是一場必須千人齊心合力才能完成的大挑戰，歡迎7月8日共同來到台南玉井農會熱情小子冰館共同見證歷史創舉。

西拉雅國家風景區管理處號召台南玉井冰店業者一起打造世界最大碗刨冰。圖／西拉雅提供
西拉雅國家風景區管理處號召台南玉井冰店業者一起打造世界最大碗刨冰。圖／西拉雅提供
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西拉雅國家風景區管理處號召台南玉井冰店業者一起打造世界最大碗刨冰。圖／西拉雅提供
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芒果老街認養
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