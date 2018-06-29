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汽車維修該選原廠或外廠？業務從三大角度分析優劣

台南市民卡繳規費有好康 新化戶政送吃冰棒

2018-06-29 14:27聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南市新化戶政事務所為推廣以市民卡(或一卡通)繳納戶政規費及戶政業務宣導，特別結合地方産業文化季，從6月30日起至7月14日活動期間，配合大內區公所芒果節及山上區公所木瓜節産業活動，即日起至7月13日止至新化戶政事務所所轄新化、大內、山上辦公處，以市民卡(或一卡通)繳納戶政規費，就可獲得三合一好康優惠兌換券，包含兌換6月30日大內芒果節芒果慕絲+芒果凍凍果及7月14日山上木瓜節水果冰棒、虎頭埤風景區門票等多重好康優惠，限量發完為止。

另為持續推廣以市民卡(或一卡通)繳納戶政規費，自7月15日起至8月31日止，凡持市民卡(或一卡通)至新化戶政繳納戶政規費，即可獲贈「虎頭埤活動優惠券」，包含門票優惠價40元、腳踏船6折優惠及滑水道優惠價25元。

很多人搞不清楚市民卡的用途，戶政所說，市民卡可說是台南市民第二張身分證，採一卡通記名式電子票證，設籍台南市均可申辦，可用於繳停車費、搭公車、火車及小額消費等，也可作為借書證，也可當作進入古蹟場館的證件。

新化戶政事務所主任王上宜表示，現行戶政服務工作已不再侷限於辦理戶籍登記，近年來更與政府各機關進行跨機關整合，提供「一地申報，多元服務」，例如主動提供戶籍異動、健保卡補發通報等，節省民眾往返各機關申辦時間。

該所也積極關懷新住民，更首創主動到府居家訪視，提供相關歸化資訊、生活輔導及轉介服務；另為提升為民服務品質，該所今年首創手機QRCO「即時查詢待辦人數」，提供民眾瞭解辦理進度，同時讓民眾洽公時間更具彈性，請民眾多加利用。

台南新化戶政所用市民卡繳規費，就送三合一好康券。記者吳淑玲／攝影
台南新化戶政所用市民卡繳規費，就送三合一好康券。記者吳淑玲／攝影
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台南新化戶政所用市民卡繳規費，就送三合一好康券。記者吳淑玲／攝影
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