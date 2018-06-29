台南市民卡繳規費有好康 新化戶政送吃冰棒

2018-06-29 14:27 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南市新化戶政事務所為推廣以市民卡(或一卡通)繳納戶政規費及戶政業務宣導，特別結合地方産業文化季，從6月30日起至7月14日活動期間，配合大內區公所芒果節及山上區公所木瓜節産業活動，即日起至7月13日止至新化戶政事務所所轄新化、大內、山上辦公處，以市民卡(或一卡通)繳納戶政規費，就可獲得三合一好康優惠兌換券，包含兌換6月30日大內芒果節芒果慕絲+芒果凍凍果及7月14日山上木瓜節水果冰棒、虎頭埤風景區門票等多重好康優惠，限量發完為止。

另為持續推廣以市民卡(或一卡通)繳納戶政規費，自7月15日起至8月31日止，凡持市民卡(或一卡通)至新化戶政繳納戶政規費，即可獲贈「虎頭埤活動優惠券」，包含門票優惠價40元、腳踏船6折優惠及滑水道優惠價25元。

很多人搞不清楚市民卡的用途，戶政所說，市民卡可說是台南市民第二張身分證，採一卡通記名式電子票證，設籍台南市均可申辦，可用於繳停車費、搭公車、火車及小額消費等，也可作為借書證，也可當作進入古蹟場館的證件。

新化戶政事務所主任王上宜表示，現行戶政服務工作已不再侷限於辦理戶籍登記，近年來更與政府各機關進行跨機關整合，提供「一地申報，多元服務」，例如主動提供戶籍異動、健保卡補發通報等，節省民眾往返各機關申辦時間。