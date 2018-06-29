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為經濟弱勢戶脫貧 南投家扶帶務農低收戶找方向

2018-06-29 09:07聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投縣家扶中心過去透過職涯探索、理財規劃等課程，教導經濟弱勢家長協助其家庭脫貧，但今年卻打破以往開課模式，號召務農家長帶他們參訪市集學習設攤、包裝和行銷等，盼其不只會農耕，更要懂溝通販售。

南投家扶中心表示，縣內受扶助兒童約3000人，家扶除援助民生物資、發放助學金，更盼讓弱勢家庭自立脫貧，但逐年辦理發現南投多山，受助戶多從事農務，索性集合他們，除透過個別面談瞭解農務情形，更要教會他們設計經營知能。

「務農其實需要全面性的專業！」南投家扶今年因此找來生態農場或農業市集創辦人等擔任講師分享經驗，更帶著受助家長前往雲林縣斗六市三小市集實地參訪，認識農民擺攤初衷，也交流種植經驗，更從中學習瞭解販售自身產品和延續性。

而仁愛武界部落有機生態農場馬賴夫婦、斗六三小市集創辦人李宜倩和徐緯襦等講師則向學員提到，有機農作可透過品牌故事的建立，且參與市集讓消費者直接與生產者接觸互動，掌握包裝和合適攤位擺設等訣竅將能有助行銷而增加收益。

對此，受扶助農戶家長才發現務農其實不簡單，陳姓果農說，以前只知道種，然後交貨給盤商，被剝削也無能為力，但經市集觀摩和攤友分享，得知農業能有不一樣的路，也體會從事農作的重要和可貴，而會想要慢慢嘗試轉型。

南投家扶主任魏季李則說，隨城鄉差距、氣候、市場型態等改變，傳統農業行銷易受限而影響收入，因此才召集農業受助戶讓他們看見不同務農方式，透過互動累積正向經驗，並輔助改變且翻轉其家庭困境，進而提高其生活品質。

南投家扶中心帶著務農的受扶助家庭家長參訪市集，攤商老闆開心分享自身的農產品。圖／...
南投家扶中心帶著務農的受扶助家庭家長參訪市集，攤商老闆開心分享自身的農產品。圖／南投家扶中心提供
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南投家扶中心帶著務農的受扶助家庭家長參訪市集，攤商開心分享自身農產品和經驗。圖／...
南投家扶中心帶著務農的受扶助家庭家長參訪市集，攤商開心分享自身農產品和經驗。圖／南投家扶中心提供
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斗六農民職涯
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