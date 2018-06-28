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雲夏悠遊趣 雲林4線公車暑假免費搭

2018-06-28 21:59中央社 雲林縣28日電

雲林縣政府為讓親子歡度暑假，7月1日起開辦4條免費公車路線，結合觀光工廠、仲夏小旅行等4個主題，期望民眾擁有歡樂的暑假回憶。

雲林縣長李進勇、斗六市長謝淑亞、台西鄉長趙瑞和等人今天在縣府大廳舉辦「雲夏悠遊趣」雲林縣市區公車免費乘車起跑活動，希望民眾利用暑假多走到戶外，感受在地自然風情、親近藝文及在地產業。

李進勇表示，暑假是青少年學子放鬆休息的時間，因此縣府推出「觀光工廠FUN暑假」、「仲夏小旅行」、「夏日愛學習」及「藝文樂一夏」4個主題，並推出斗六市西環、北環、高鐵雲林站至斗六火車站、高鐵雲林站至北港線等4條公車免費搭乘活動。

縣府表示，「觀光工廠FUN暑假」遊程，包括縣內醬油、釀酒、毛巾、肉品、魚類、製油等8家觀光工廠推出的暑期特惠及DIY活動。

「仲夏小旅行」設計吹海風系列一、二日微旅行，以及農村體驗遊程，讓民眾領略滯洪池、成龍濕地、北港巷弄、剪紙藝術、農村風味餐等農村風情。

「夏日愛學習」是縣府與各校合作的英語、體育、科學等多元暑期育樂營；「藝文樂一夏」則結合夏至藝術節、口湖牽水車藏、台西海口音樂祭、藝術下鄉等藝文主題，活動範圍囊括雲林故事館、布袋戲館、他里霧文化園區、蝴蝶故事館、台西海口生活館等場館。

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