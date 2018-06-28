嘉義4家飯店加入特色飯店聯盟 好康串聯提供更多優惠

2018-06-28 01:22 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



台灣各地觀光產業正受大環境嚴峻考嚴，嘉義市政府與民間業者攜手出擊，向外擴展合作版圖，嘉義縣市有4家飯店加入台灣特色飯店聯盟，平台夥伴跨域串接、好康串聯，提供消費者更多優惠資訊，也為嘉義市觀光注入一劑強心針。

嘉義市長涂醒哲27日晚間在耐斯王子飯店宴請「台灣特色飯店聯盟」成員，聯盟成員台中、高雄、台東等地，今年嘉義4家飯店加入行列，成員數達到17家。

「現在是打群架時代，團體戰略才能走得上遠」涂醒哲說，樂見飯店業者除了展現個別特色，也願意相互合作共好，彼此相互學習，提升觀光產業的質量。

此次加入嘉義特色飯店聯盟的4家飯店分別是布袋海樣行旅、佳士堡商務旅館、奮起湖大飯店、蘭桂坊花園酒店。

嘉義市旅館商業同業公會理事長李素珍表示，嘉義市主推的山海戀遊程，獲得交通部觀光局補助與支持，將與「嘉義特色飯店聯盟」資源整合，公會也會積極參與特色飯店聯盟運作，期待嘉義市的觀光產業、旅館飯店、商圈業者等都能一起前進。

「服務即品牌！」李素珍說，對顧客的直接服務是造就品牌形象的重要管道，會形成品牌特色進而產生品牌魅力，鼓勵會員們持續提供加值服務，展現軟實力。

蘭桂坊酒店總經理顏永明談到，特色飯店聯盟成員彼此理念相近，對觀光產業有熱忱，透過合縱連橫方式，能讓更多人看見，也吸引對的消費者上門。

歡慶嘉義特色飯店聯盟成立，嘉義4嘉聯盟飯店每天限量推出數間客房優惠，台灣特色飯店聯盟總召、台中薆悅酒店總經理胡智鈞說，最受聯盟會員喜愛的「免費吃早餐」活動登場，即日起凡持「台灣特色聯盟」會員卡本人，可到嘉義4家聯盟飯店享用免費早餐，持續到9月30日，限定平日。