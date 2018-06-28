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嘉義4家飯店加入特色飯店聯盟 好康串聯提供更多優惠

2018-06-28 01:22聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

台灣各地觀光產業正受大環境嚴峻考嚴，嘉義市政府與民間業者攜手出擊，向外擴展合作版圖，嘉義縣市有4家飯店加入台灣特色飯店聯盟，平台夥伴跨域串接、好康串聯，提供消費者更多優惠資訊，也為嘉義市觀光注入一劑強心針。

嘉義市長涂醒哲27日晚間在耐斯王子飯店宴請「台灣特色飯店聯盟」成員，聯盟成員台中、高雄、台東等地，今年嘉義4家飯店加入行列，成員數達到17家。

「現在是打群架時代，團體戰略才能走得上遠」涂醒哲說，樂見飯店業者除了展現個別特色，也願意相互合作共好，彼此相互學習，提升觀光產業的質量。

此次加入嘉義特色飯店聯盟的4家飯店分別是布袋海樣行旅、佳士堡商務旅館、奮起湖大飯店、蘭桂坊花園酒店。

嘉義市旅館商業同業公會理事長李素珍表示，嘉義市主推的山海戀遊程，獲得交通部觀光局補助與支持，將與「嘉義特色飯店聯盟」資源整合，公會也會積極參與特色飯店聯盟運作，期待嘉義市的觀光產業、旅館飯店、商圈業者等都能一起前進。

「服務即品牌！」李素珍說，對顧客的直接服務是造就品牌形象的重要管道，會形成品牌特色進而產生品牌魅力，鼓勵會員們持續提供加值服務，展現軟實力。

蘭桂坊酒店總經理顏永明談到，特色飯店聯盟成員彼此理念相近，對觀光產業有熱忱，透過合縱連橫方式，能讓更多人看見，也吸引對的消費者上門。

歡慶嘉義特色飯店聯盟成立，嘉義4嘉聯盟飯店每天限量推出數間客房優惠，台灣特色飯店聯盟總召、台中薆悅酒店總經理胡智鈞說，最受聯盟會員喜愛的「免費吃早餐」活動登場，即日起凡持「台灣特色聯盟」會員卡本人，可到嘉義4家聯盟飯店享用免費早餐，持續到9月30日，限定平日。

另推出「抵嘉有恐龍‧特色聯盟搶好康」，7月1日起凡持台灣特色飯店聯盟會員卡本人，到嘉義文創園區購買恐龍展門票，享團體票價折扣。

台灣特色飯店聯盟總召、台中薆悅酒店總經理胡智鈞串聯理念契合的飯店業者，團結力量大...
台灣特色飯店聯盟總召、台中薆悅酒店總經理胡智鈞串聯理念契合的飯店業者，團結力量大。記者王慧瑛／攝影
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嘉義市長涂醒哲27日晚間在耐斯王子飯店宴請「台灣特色飯店聯盟」成員，聯盟成員台中...
嘉義市長涂醒哲27日晚間在耐斯王子飯店宴請「台灣特色飯店聯盟」成員，聯盟成員台中、高雄、台東等地，今年嘉義4家飯店加入行列，成員數達到17家。圖／嘉義市政府提供
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嘉義市長涂醒哲27日晚間在耐斯王子飯店宴請「台灣特色飯店聯盟」成員，聯盟成員台中...
嘉義市長涂醒哲27日晚間在耐斯王子飯店宴請「台灣特色飯店聯盟」成員，聯盟成員台中、高雄、台東等地，今年嘉義4家飯店加入行列，成員數達到17家。圖／嘉義市政府提供
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嘉義市長涂醒哲27日晚間在耐斯王子飯店宴請「台灣特色飯店聯盟」成員，聯盟成員台中...
嘉義市長涂醒哲27日晚間在耐斯王子飯店宴請「台灣特色飯店聯盟」成員，聯盟成員台中、高雄、台東等地，今年嘉義4家飯店加入行列，成員數達到17家。圖／嘉義市政府提供
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台東縣旅館商業同業公會理事長李數奼也參與台灣特色飯店聯盟運作。記者王慧瑛／攝影
台東縣旅館商業同業公會理事長李數奼也參與台灣特色飯店聯盟運作。記者王慧瑛／攝影
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嘉義市長涂醒哲27日晚間在耐斯王子飯店宴請「台灣特色飯店聯盟」成員，聯盟成員台中...
嘉義市長涂醒哲27日晚間在耐斯王子飯店宴請「台灣特色飯店聯盟」成員，聯盟成員台中、高雄、台東等地，今年嘉義4家飯店加入行列，成員數達到17家。圖／嘉義市政府提供
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嘉義市長涂醒哲27日晚間在耐斯王子飯店宴請「台灣特色飯店聯盟」成員，聯盟成員台中...
嘉義市長涂醒哲27日晚間在耐斯王子飯店宴請「台灣特色飯店聯盟」成員，聯盟成員台中、高雄、台東等地，今年嘉義4家飯店加入行列，成員數達到17家。圖／嘉義市政府提供
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