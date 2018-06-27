超好康！嘉義賞荷玩樂有機會得機車、香港機票

2018-06-27 10:10 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣中埔鄉公所為推展產業及觀光能見度，結合轄區塩舘荷花田社區、魏申石蓮花有機農場、灣潭菸樓、宏騰種苗園、嘉檳文化館、獨角仙休閒農場等六景點，設計「山中賞荷~避暑趣」活動。民眾只要6月30日按圖索驥到景點遊玩，取闖關卡蓋滿6個景點章就可參加摸彩，最大獎是價值7萬元機車1輛，二獎是香港來回機票2張，還有液晶電視等獎品。

中埔鄉長李碧菁今天上午帶領鄉公所、農會同仁，在塩舘荷花社區舉辦「山中賞荷~避暑趣」活動記者會，說明本月30日（週六）到中埔旅遊，不僅可賞荷花、品嘗蓮子、石蓮花汁、逛菸樓，還有機會拿大獎。活動當天上午9點到下午4點30分，遊客到6個景點蓋滿闖關章，再回到獨角仙農場換摸彩卷，即可參加5點後的摸彩活動，詳情可洽中埔鄉公所（ 05）253 3321。

※線上報名體驗活動網址: https://goo.gl/HDN2Np

中埔鄉避暑闖關景點：

「綠植藝術避暑趣」裕民村－宏騰種苗園 （嘉義縣中埔鄉裕民村溪墘仔5鄰4號之1）

「多肉水水避暑趣」中埔村－嘉檳文化館 （嘉義縣中埔鄉中埔村128號之2）

「採蓮賞荷避暑趣」塩舘村－荷花田 （嘉義縣中埔鄉鹽舘村下庄仔）

「沁涼石蓮避暑趣」隆興村－魏申石蓮花有機農場（嘉義縣中埔鄉隆興村下厝仔21號）

「檳榔扇風避暑趣」灣潭村－灣潭菸樓（嘉義縣中埔鄉灣潭村；灣潭國小附近）