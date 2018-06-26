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影／「優質勞動」論壇業者提勞檢不罰 勞工局:違法要罰

2018-06-26 18:57聯合報 記者吳政修╱即時報導

台南市勞工局本月22日上午舉辦「世界公民咖啡論壇」，參加的業者希望勞檢以輔導為主，不要開罰，但勞工局長王鑫基表示，若是違法一定要開罰。

論壇邀請八大工業局服務中心、5個市級總工會、廠商協進會、安衛家族、工會代表、事業單位代表約50人參加，希望以輕鬆方式談嚴肅問題。

有業者提到以輔導代替勞檢，不要直接開罰，針對此，勞工局長王金鑫基表示，如果有違法的情形，當然要開罰，若沒有違法，或未發生勞資爭議之前，可以輔導方式要求改進。　

勞工局勞檢咖啡
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