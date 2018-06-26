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不是保麗龍！台南玉井芒果節周六推巨無霸芒果冰

2018-06-26 13:42聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南玉井芒果節本周六登場，今年號召近10家冰店業者共襄盛舉，將推出一碗100人份的巨無霸芒果冰，一掃去年開幕典禮巨無 霸芒果冰竟是「保麗龍冰」汙名，主辦單位表示，開幕後的芒果冰供民眾免費品嘗，現場還將發放300支以上的芒果冰棒免費品嘗，也歡迎民眾拿5張發票免費換一球冰淇淋，募集到的發票將捐給德蘭啟智中心。

台南玉井冰店業者展示各種特色芒果冰品。記者吳淑玲／攝影
台南玉井冰店業者展示各種特色芒果冰品。記者吳淑玲／攝影
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玉井區長康文榮也說，今年活動改在北極殿前封街舉辦，主題是「玉井芒GO！總凍員」打造玉井不只是芒果故鄉，更要營造「吃芒果冰就來玉井」，除傳統中正路老街冰店林立，在中華路一帶也形成新的冰店商圈，讓外界知道除了台北的芒果冰外 ，要吃好吃真正的芒果冰就來玉井。

康文榮也強調，今年開幕典禮的巨無霸芒果冰是真正的芒果冰，將用直徑80公分深40公分的透明碗呈裝，感謝玉井商圈至少10家冰店業者共襄盛舉，共同將活動辨得更好。去年玉井芒果節開幕的巨無霸芒果冰是保麗龍道具，引發爭議。

玉井冰店業者也爭相推陳出新，像有間冰舖招牌的芒果無雙、果釀芒果冰等，還有老街冰舖推出超療癒的貓爪冰棒，芒果雕花DIY等，讚上冰也推出10人份的超級芒果冰，康文榮說，今年首度將主場移到玉井老街商圈舉辦，讓民眾可以就近品嘗芒果冰，還有 DIY做出獨一無二的芒果冰，今年玉井芒果節真正的不一樣。

台南玉井芒果節周六登場，今年冰店業者總動員，營造吃芒果冰就到玉井。記者吳淑玲／攝...
台南玉井芒果節周六登場，今年冰店業者總動員，營造吃芒果冰就到玉井。記者吳淑玲／攝影
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台南玉井老街冰舖推出超療癒的貓爪冰棒和芒果玫瑰慕思DIY。記者吳淑玲／攝影
台南玉井老街冰舖推出超療癒的貓爪冰棒和芒果玫瑰慕思DIY。記者吳淑玲／攝影
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台南玉井老街冰店業者推出10人份的芒果冰。記者吳淑玲／攝影
台南玉井老街冰店業者推出10人份的芒果冰。記者吳淑玲／攝影
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芒果老街保麗龍
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