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影／馬辦事效率高「援交高手」1天最多2次

2018-06-25 23:15聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣中埔鄉鐵木真馬場為縣市第一座合法馬場。馬場有1匹白色種馬「易利」，是中南部馬場公認優秀駿馬，許多馬主都載發情母馬來與「易利」配種，並戲稱易利是「援交高手」、辦事效率高。馬教練強調，雖然馬交配時間短，約10到20秒就結束，但為了健康不宜多做「1天最多2次！」

鐵木真馬場負責人魏應修直言愛馬，約10多年前存錢買一塊地，和家人商量後決定規劃成馬場，並陸續買了5匹馬，聘任吳振武擔任馬場教練，今年初終於通過成為合法馬場。

吳振武說明，每匹馬血統不同、價格差很大，從80萬到數百萬甚至千萬都有，因為馬每天排出馬糞可達體重10分之1，因此馬匹、馬廄清潔工作非常重要，照顧不好很可能生病、受傷。

他說，白色種馬「易利」父母是英美血統馬，牠在台出生、對環境適應佳、個性溫馴、體型俊俏，是中南部馬場公認優秀種馬，許多馬主都要求載發情母馬來與「易利」配種，戲稱易利是「援交高手」。

「馬是快槍俠！」吳振武笑著說，馬交配時間短，但「易利」與母馬配種前，總要經過一番調情、前戲，約2到5分鐘後才會提槍上馬，每次大約10到20秒即結束。他也嚴格限制為了健康不能多做，遇到母馬發情期頂多1天2次，必須好好休息。

白色種馬「易利」在台出生、對環境適應佳、個性溫馴、體型俊俏，是中南部馬場公認優秀...
白色種馬「易利」在台出生、對環境適應佳、個性溫馴、體型俊俏，是中南部馬場公認優秀種馬。記者卜敏正／攝影
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白色種馬「易利」在台出生、對環境適應佳、個性溫馴、體型俊俏，是中南部馬場公認優秀...
白色種馬「易利」在台出生、對環境適應佳、個性溫馴、體型俊俏，是中南部馬場公認優秀種馬。記者卜敏正／攝影
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援交
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