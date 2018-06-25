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嘉義市首家食物銀行 彷如小型便利商店

2018-06-25 17:48中央社 嘉義市25日電

中華基督教救助協會、台灣基督教長老教會嘉義東門教會共同成立嘉義市內首間食物銀行實...
中華基督教救助協會、台灣基督教長老教會嘉義東門教會共同成立嘉義市內首間食物銀行實體店面，25日正式開幕，架子上擺滿豐富物資，盼協助弱勢家庭需求。 中央社
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嘉義市第一家實體店面食物銀行今天開幕，架子上擺滿豐富的物資，彷如小型的便利商店，弱勢的社會邊緣戶可依需求兌換物資。

由中華基督教救助協會、台灣基督教長老教會嘉義東門教會共同成立的食物銀行，今天舉行開設感恩禮拜，中華基督教救助協會秘書長夏忠堅牧師表示，希望食物銀行的愛心物資能發揮最大效益，幫助中低收入戶遠離「餓」夢。

夏忠堅引用聖經「五餅二魚」的故事，分享耶穌用5個大麥餅、2條魚餵飽5000人的神蹟故事。他說，協會目前服務4200多個個案，每兩個月愛心志工會將內含米、油、麥片、牙膏、牙刷、洗髮精等價值新台幣2500元的食物包送到個案家中。

他說，雖然食物包不能解決個案全部的生活需要，但許多個案都流淚告訴他，以前身上僅有的錢只夠買食物，現在有了食物包，終於有車資可以上醫院看病，真正得到幫助。

夏忠堅指出，許多邊緣戶、近貧戶，因未達法律規定標準，無法申請中低收入補助；因此救助協會募集資源，由地方教會提供空間、管理食物，深入協助弱勢家庭。

嘉義市副市長張惠博致詞表示，感謝中華基督教救助協會、東門教會成立實體店面食物銀行，不僅給需要的人食物，也用愛溫暖他們的心靈，真正實踐耶穌的愛。

食物銀行
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