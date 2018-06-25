這一傳統「破布子丸」 台南左鎮農會堅持20多年

2018-06-25 16:01 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



「有華僑每年來購買，如果農會不做，很多人就沒機會吃到！」台南左鎮區農會在每年芒果產季同步收購破布子，並加工製作成破布子丸，因農村人口老化，破布子樹也逐年被砍除，數量越來較少，目前也僅左鎮區農會堅持在做，農會總幹事黃茂德說，破布子是很好的食品，一定會堅持推廣下去。

黃茂德表示，今年破布子收購作業開始，農民有貨就可以交給農會，去年平均收購價格每台斤3、40元，今年應該也差不多，因破布子是連枝幹砍下後，還要逐一剝除，農村人力老化，只剩下8、90歲老人家，在缺乏人力下，收購量有時很難提高，加上前幾年破布子價格不好，破布子樹紛紛被砍除，也都影響收購數量。

左鎮區農會破布子製作相當耗工，處理乾淨後先用水煮過，製成半成品後冷凍冰存，再拿出來熬煮2至3小時去掉澀味，並將果膠煮出來。破布子丸只加鹽調味，接著就用碗承裝定型，再不斷以人工翻面降溫，就可以真空冷凍，一包約300公克，售價130元，一般都在2個多月就銷售一空。