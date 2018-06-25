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不讓孩子亂開芭樂票 校友幫助兌現政見

2018-06-25 14:24聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

許多小學每年辦理自治小市長選舉，但不少小市長選舉提的政見很難實現，雲林縣石榴國小校長蔡正龍表示，為了不讓孩子「亂開芭樂票」，除要求小市長檢討達成率，學校也輔導他兌現承諾，今天就透過學校牽線，由畢業校友葉志豪捐贈遊戲器材，讓小市長張育誠的政見終於兌現。

「如果我當選，我承諾將增設體育器材、冷氣機…」石榴國小今年當選的自治小市長張育誠在選舉時提出多項政見，但至今仍有多項沒有實現，他坦言自己的政見中有機會實現的應該只有一半，但仍想試試看，才會大膽提出，沒想到居然有校友願意幫他實現。

蔡正龍表示，小市長選舉是為讓學生體驗民主過程，但每年孩子提出的政見五花八門，又以「設立游泳池、蓋活動中心、每間教室裝冷氣」等高難度政見最多，常常到了最後政見淪為「芭樂票」。

去年開始學校要求自治小市長需於1年後提出「施政總報告」以檢討達成率，也讓每年的候選人視實際情況提政見，不再亂開支票，今年小市長張育誠提出包括增加遊戲器材等九項政見，但因學校經費有限，無法馬上為學生建置相關設備。

蔡正龍表示，現任台北市長江獅子會長的畢業校友葉志豪，日前表示想要回饋母校，詢問學校需求，他告知小市長的政見，葉志豪當場應允，贊助經費10萬元，打造適合低年級學童娛樂的遊戲器材區，幫助小市長兌現承諾。

校友贊助的遊戲器材區今天完工啟用，馬上成為校園最具人氣的地點，大家都想試試新的遊戲器材，蔡正龍表示，希望透過這次小市長的政見兌現，讓孩子知道不可以亂開支票，說到要做到。

雲林縣石榴國小畢業校友葉志豪（左一）捐贈遊戲器材，讓小市長張育誠（右二）的政見終...
雲林縣石榴國小畢業校友葉志豪（左一）捐贈遊戲器材，讓小市長張育誠（右二）的政見終於兌現。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣石榴國小畢業校友葉志豪捐贈遊戲器材，讓小市長張育誠的政見終於兌現。記者陳雅...
雲林縣石榴國小畢業校友葉志豪捐贈遊戲器材，讓小市長張育誠的政見終於兌現。記者陳雅玲／攝影
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許多小學每年辦理自治小市長選舉，但不少小市長選舉提的政見很難實現。記者陳雅玲／攝...
許多小學每年辦理自治小市長選舉，但不少小市長選舉提的政見很難實現。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣石榴國小畢業校友葉志豪（後排左五）捐贈遊戲器材，讓小市長張育誠（後排左六）...
雲林縣石榴國小畢業校友葉志豪（後排左五）捐贈遊戲器材，讓小市長張育誠（後排左六）的政見終於兌現。記者陳雅玲／攝影
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