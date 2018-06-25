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家人已設衣冠塚 警助失蹤33年老婦回家

2018-06-25 14:26中央社 台南25日電

台南市麻豆警分局「尋人高手」吳孟宇，針對一名79歲身分不明婦人進行查訪。比對後發現是已失蹤33年、被宣告死亡的吳姓婦人。家屬已設衣冠塚拜祭多年，得知消息後驚喜萬分。

吳孟宇今天受訪表示，民國106年12月間在警政知識網身分不明系統查得一筆通報資料，通報內容為96年8月31日台東縣太麻里一名計程車司機報案，一名婦人從台東火車站上車後，向司機告知要前往太麻里、知本及台東市等地，司機懷疑婦人有失智傾向，只好載往派出所求助。

吳孟宇指出，當地員警發覺婦人無法對話及表明身分，身上也沒有證件，通報台東縣政府社會局協助安置在安養機構，等待家屬指認。

經他比對上百筆失蹤人口報案記錄及戶籍資料，查得一筆戶籍在台東市已宣告死亡婦人，持照片前往新竹縣的婦人女兒住處訪視。婦人女兒一看見照片，直說不可思議，確認婦人就是離家多年的母親。之後排定時間前往台東的安養機構，母女兩人見面時都流下眼淚，場面令人感動。

吳孟宇表示，據吳婦女兒說法，吳婦在74年因不堪遭長期家暴離家，7年後因法律規定被宣告死亡，家人甚至在靈骨塔設置了衣冠塚祭拜。不過，這33年來沒有放棄過尋找母親，很感謝警方能協助她和母親團圓。吳孟宇說，分局長官很支持他協尋失蹤人口，能協助吳婦與家人團圓，感到非常高興。

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