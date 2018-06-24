台南高中特招今舉辦 考題好長考生喊難
全台唯一的高中聯合特色招生，上午在台南登場，今年的考題中英文比起去年更難，數學則較去年容易一些，但考題普遍偏長，考生要對課本內容能夠融會貫通，才有機會拿下高分。
台南區107學年度高級中等學校特色招生聯合考試分發今天上午實施，共有2,673人報名參加，相較去年減少43人。
今年英語科試題，除了海底酒窖、罐頭餐廳、伸縮幼兒服等新奇內容，也包含許多臺南在地特色，如林百貨、全美戲院手繪海報，更有兩篇文章為兒童新娘及遭棄養的動物發聲，內容多元廣泛，橫跨科技人文，兼具廣度及深度。整體而言，要想獲得高分，學生需具備推論理解，分析及整合資訊等能力，平日可透過大量閱讀並累積單字量，提升實力。
數學科試題依據國中課綱及教材內容命題，題幹設計融入時事，例如根據報載逢甲商圈在近三年來旅客人次與貢獻年商機值呈負成長，台電家用電費採累進計價方式，又提及近日來台南水情吃緊，有關曾文水庫供水計畫使同學了解台南市用水情形。本次試題圖表較多，除使學生了解數學用於解決生活上問題外，幾何題附上圖形，方便學生作答。另外有幾何題可轉換成因式分解方式求解，學生也可使用拼圖操作方式解題，符合多元評量內涵。整體而言試題難度仍維持以往水準，且具有高鑑別度，符合特招選材之目標。
參與考試男生1,397人，女生1,276人。數學科缺考45人，英語科缺考113人，預計錄取率為23.8%。今年共有6校參與招生，包含國立臺南第二高級中學招收38人、國立臺南第一高級中學招收304人、國立臺南女子高級中學招收190人、國立臺南家齊高級中學招收38人、國立臺南大學附屬高級中學招收38人及國立南科國際實驗高級中學招收30人，合計招生名額為638人。
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