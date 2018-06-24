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家扶愛的故事多 菜鳥警員：回饋不需等到豐衣足食

2018-06-24 14:34聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

家扶基金會舉辦「全國扶幼感謝暨表揚大會」，近千名默默耕耘的受獎者與其親友眷屬共聚一堂。每人與家扶有段愛的故事，菜鳥警員洪俊輝沒錢也捐助；農民陳錦木加入家扶20年也種樹20年，他說助兒如種樹，用心不間斷。

剛當上警員的洪俊輝獲「自立楷模」，他的父母離異，童年與弟妹3人寄人籬下，每人一天100元餐費可用，精打細算才能讓弟妹不挨餓。高中時，他爭取各單位獎助學金和接受家扶、低收補助完成大學，畢業後一次考上警察特考。

回顧過去縮衣節食、勤奮辛苦的日子，洪峻輝不以為苦，大學畢業那年還是無業考生，但他馬上加入家扶之友會，他說「回饋不一定要等到豐衣足食」。

扶幼楷模「籽天空」是在2015年八月份成立的臉書社團，參加每年兩次的冬季跳蚤市場義賣，社員人數、捐款金額逐年成長，去年達20萬元。其實每位社員都有正職工作，認同公益而投入，希望善行能夠影響更多人。

「兒保楷模」陳美月擔任寄養家庭媽媽，15年共照顧25名包括嬰幼兒、發展遲緩及國小學童等。她對發展遲緩兒耐心陪伴，與醫療、學校、輔導單位密切配合，與其他幼童健康快樂的學習。

李惠吟曾任志工隊長、副隊長，「歡喜做，甘願受」她希望用自己微薄的力量去修補生命的缺憾，以身為志工為榮，樂於將志工精神發揚光大，讓愛永不止息。

家扶委員羅榮造參與家扶20年，他說沒想到轉眼之間已20年，工作忙但常惦記要捐助、協助家扶中心推動扶幼工作。陳錦木也擔任委員20年，他說自己是農民收入有限，捐獻不多但開會全勤，熱心種樹，買十幾甲山坡地，20餘年來已種植超過兩萬棵樹木「幫助孩子如同種樹」要用心不間斷。

這次活動以「愛無限」為主軸，家扶邀請受助同學設計主視覺，就讀「多媒體數位設計系」的小欣，以星光點點比喻每位認養人的愛心，跨越國界和時間，成就孩子有機會成為亮點，匯聚成無限星河。

李惠吟熱心認真負責，獲頒「志工楷模」。圖／南台中家扶提供
李惠吟熱心認真負責，獲頒「志工楷模」。圖／南台中家扶提供
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扶幼楷模「籽天空」熱心投入跳蚤市場愛心義賣活動，支持扶幼工作不遺餘力。圖／南台中...
扶幼楷模「籽天空」熱心投入跳蚤市場愛心義賣活動，支持扶幼工作不遺餘力。圖／南台中家扶提供
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波麗士大人洪俊輝(左)獲頒「自立楷模」，與家扶之友會指導老師開心合影。圖／南台中...
波麗士大人洪俊輝(左)獲頒「自立楷模」，與家扶之友會指導老師開心合影。圖／南台中家扶提供
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