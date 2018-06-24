食品廠招募中高齡二度就業員工 竟獲意外驚喜

2018-06-24 07:22 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



挺益調養餐公司引進不少中高齡二度就業人士，發現對照年輕人的高流動率，中高齡員工不只有經驗，工作認真負責，其中洗碗的美蘭阿姨和負責人事會計的明旋大姐，透過就業中心，在挺益找到職場第二春，每天開心工作。

挺益調養餐公司指出，以前習慣招募年輕員工，後來發現流動率太大，有的甚至不來上班也不請假，由於公司業務不斷成長，需要穩定性高的員工，正在苦惱時，透過就業中心的介紹，招募中高齡或二度就業，發現他們的工作表現很棒，逐漸招募更多。

明旋大姐原本在某知名企業做財會工作逾30年，退休後在家做喜歡的料理，後來閒不住找工作，不料四處碰壁，大多數公司都不想用中高齡人士，後來應徵到挺益公司的廚房工作，雖然很有興趣，但體力無法負荷。

剛好公司會計離職，明旋本來不想再做會計，但還是做看看，由於經驗豐富，認真負責，同時兼具人事職責，與辦公室年輕人玩在一起，成爲公司的知心大姐，她還熱心傳授經驗給在厨房幫厨的年輕人，公司舉辦媽媽教室，明旋也會到現場和新手媽媽分享坐月子的經驗。

另外，已過耳順之年的美蘭阿姨，年輕時與先生打拚飼料運輸業，每天都要扛好幾包4、50斤的飼料，退休帶孫子，後來孫子北上求學，她希望重入職場，但一樣都面臨中高齡不受雇主青睞，透過就業服務中心介紹，1年多前來到挺益公司，

美蘭阿姨說，工作上跟年輕的夥伴相處，不僅讓她生活有了重心，增加了朋友圈，職場第二春讓她每天好心情，也年輕了很多。