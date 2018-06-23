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台大加護病房爆洗腎接錯管 6人受影響 疑釀一死

腦麻能生活自理、工作 他說：爸媽放手才能成長

2018-06-23 13:02聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

先天性腦性麻痺患者程志賢從小生活需仰賴母親處處協助，直到母親放手後，才讓他可以生活自理，現在不僅能生活獨立，有穩定的工作，甚至成為混障樂團的團員，照顧他的母親程石碧香今天獲縣府表揚，程志賢說，很多家長都做不到，他感謝媽媽當初放手，讓他一步一步成長。

「我要一步一步往上爬，在最高點乘著葉片往前飛，小小的天流過的淚和汗，總有一天我有屬於我的天」程志賢獻唱歌曲蝸牛感謝媽媽的照顧，任職於西螺鎮公所的他，肢體動作明顯異於常人，但卻能自行穿脫衣服、吃飯、寫字，甚至還能在樂團唱歌。

他表示，從小都是媽媽照顧他，直到國小畢業時，媽媽發現他很多事情都無法獨自完成，當時媽媽做了決定，放手將他留在學校住宿，才讓他開始學著靠自己生活自理，他知道很多家長都做不到，但他認為，如果真的是為了孩子好，家長應該要放手，孩子才會一步一步成長。

雲林縣單親爸爸葉文龍10多年前與妻子離婚後，獨自撫養女兒與智能障礙的兒子，及妹妹過世後託付的二個兒子，他在工廠輪班做工，撫養4個孩子長大，並訓練智能障礙的長子生活自理，偉大的付出同樣接受縣府表揚。

雲林縣長李進勇表示，身心障礙者的家庭照顧者，有著一般人難以想像的艱辛與苦楚，今年共有12位家庭照顧者接受慈愛獎表揚，縣府也將持續支撐著他們持續向前。

雲林縣單親爸爸葉文龍（左三）10多年前與妻子離婚後，獨自撫養女兒與智能障礙的兒子...
雲林縣單親爸爸葉文龍（左三）10多年前與妻子離婚後，獨自撫養女兒與智能障礙的兒子，及妹妹過世後託付的二個兒子，偉大的付出獲縣府表揚。記者陳雅玲／攝影
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先天性腦性麻痺患者程志賢（左三）從小仰賴母親處處協助，直到母親程石碧香（左四）放...
先天性腦性麻痺患者程志賢（左三）從小仰賴母親處處協助，直到母親程石碧香（左四）放手後，才讓他可以生活自理，他感謝媽媽當初放手，讓他一步一步成長。記者陳雅玲／攝影
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先天性腦性麻痺患者程志賢從小仰賴母親處處協助，直到母親放手後，才讓他可以生活自理...
先天性腦性麻痺患者程志賢從小仰賴母親處處協助，直到母親放手後，才讓他可以生活自理，他感謝媽媽當初放手，讓他一步一步成長。記者陳雅玲／攝影
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