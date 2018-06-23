王定宇連辦5年騎馬體驗 起因是...兒子不理他

2018-06-23 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



立委王定宇今天在台南北區花園夜市舉辦全家騎馬趣體驗活動，還有可愛的羊鴕與民眾互動，吸引全家三代一起參與。圖／王定宇服務處提供 分享 facebook 立委王定宇今天在臉書貼文，已經舉辦了5年的「全家幸福騎馬趣」，今天上午來到北區文成里花園夜市廣場，看到小朋友、爸爸媽媽、阿公阿嬤一起歡笑，沒有手遊、3C的片刻，摸馬、騎馬的體驗，小朋友又新奇、又愛、又有點怕，老阿嬤害羞地騎馬拍照，這是創造幸福、創造家庭共同話題的片刻，今天中午以前來，還來得及喔！

今年另4場為6月24日永康區網寮里五王宮，6月30日楠西區北極殿， 7月1日仁德興新田里民安宮廣場，7月7日關廟布袋里南雄南路清水寺，時間都是上午8點30分至12點。

王定宇這項特別的公益活動，起因竟是因兒子常玩手遊不理他，他就帶著兒子去參加馬術活動，兒子回來後在餐桌上和阿嬤分享新奇的體驗，王定宇才想到，何不擴大辦理，在社區舉辦，讓民眾暫時放下手機，享受半天的親子活動，他結合台南市馬術委員會在每年暑假前選五個社區舉辦5場。

王定宇印象最深刻的是一名百歲人瑞也來體驗騎馬，還有90多歲的老鄰長坐在馬上笑著說「這輩子第一次當王爺」要騎馬出巡了，雖然兩人不久就去世，成了人生最難忘的回憶，家人還將他們騎馬笑得很開心的照片放大，做為永遠的紀念；還有一次遇到一對新人，剛好借馬拍照，為迎娶增添有趣插曲。