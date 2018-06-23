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從小養成的態度！日本禮節為何受全世界尊敬？

台南國際芒果節 發現大內芒果還有私房景點

2018-06-23 07:52聯合報 記者吳政修╱即時報導

台南市大內區公所昨天上午在廣場舉辦「2018臺南國際芒果節-發現大內芒果」記者會，活動擺滿用芒果制製的創意美食，琳瑯滿目，不僅滿足視覺感受，大家嚐過都說讚。

台南市政府結合大內等5個區公所共同舉辦2018臺南國際芒果節，各區公所無不卯盡全力發揮各自在地特色，期待能幫助果農行銷，創造出銷售的佳績。

大內區公所結合微旅行，採果樂，狀元及第、大內高手大會考，還有手做DIY，銅板創意小吃，闖關遊戲等，內容多元好吃好玩很值得推薦！

微旅行內容包含私房景點「曾文溪風之谷采風」，探索「疊彩山月世界」，網美打卡必拍景點「龍貓公車站彩繪街」，還有深受大家喜愛的「採果樂」，大家可以體驗親手採摘夏日紅寶石的樂趣，主辦單位還貼心地準備文青小禮盒讓大家帶著禮物回家！活動採預約報名，名額有限，要報名要快，詳情請至大內公所官網或電洽06-3302029主辦單位。

銅板價的創意美食「害羞情人系列」！光看名字就讓人非常的好奇，聞到味道更是讓人迫不及待想要嚐鮮一下，傳統的大腸包小腸再加上獨家製作的情人果（芒果青），口感清爽味道更升級，創意美食還有情人果涼麵，情人果巧克力，芒果冰淇淋等等美食，等大家來品嘗。

大內區公所昨天舉行「2018臺南國際芒果節-發現大內芒果」記者會。圖／大內區公所...
大內區公所昨天舉行「2018臺南國際芒果節-發現大內芒果」記者會。圖／大內區公所提供
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大內區公所昨天舉行「2018臺南國際芒果節-發現大內芒果」記者會。圖／大內區公所...
大內區公所昨天舉行「2018臺南國際芒果節-發現大內芒果」記者會。圖／大內區公所提供
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