以小博大！國中球隊力克對岸國家代表隊拿下社會組金盃

2018-06-22 18:05 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林縣土庫鎮永年中學巧固球隊雖只是國一、國二生，參加東亞盃國際大賽，因沒國高中組就只能打社會組，面對體育學院和超強的國家代表隊，強敵環伺，身高、體力大不如人，但仍場場逆轉勝，拿下總冠軍，小將奮力不懈精神創下紀錄，感動全場，足為台灣之光。

2018第三屆東亞盃巧固球錦標賽在廣東珠海開賽，永年巧固球隊9名球將平均14歲，卻能「以小博大」以6連勝的佳績，力克社會組的廣州體育學院、重慶三峽學院、湖南科技學院及香港、澳門等國家代表隊，為台灣巧固球寫下歷史新頁。

台灣小將面對強大勁旅，體力和身高大不如人，但球技略高一籌，總在最艱困時候，殺出重圍逆轉勝，全場抱以熱烈掌聲，被譽為開賽以來最精彩幾場球賽。

「我被孩子奮戰不懈的毅力感動落淚」帶隊的校長許仁弘說，一般國中組賽程僅36分鐘，但社會組須打45分鐘，體型和體力不如人，但孩子個個聚精會神、全力以赴，尤其和國家代表隊交手，起頭輸了7、8分，靠著團隊默契和球技，一路追回分數，最後還逆轉勝，振奮人心全場掌聲如雷，連對手都對小球將的精神讚譽再三。

孩子把對手打趴了，自己也累趴了，許仁弘說，當比賽結束，小球將都累癱在地，大家為她們不捨，卻心情沸騰，「孩子盡全力了！」當地台商感動不已，馬上掏腰包送獎金，盛讚孩子的運動精神。

永年中學不忍馬光國小的冠軍球隊因升學被拆散而承接球隊，學校沒有完善球場，孩子只能克難練球，每周兩天放學回馬光國小接受小學教練余彥霖訓練。

「底子紮實才能有此驚人的爆發力！」馬光國小校長廖育辰說，看到孩子在球場愈挫愈奮的精神，大家一致認為沒拆散球隊是對的。