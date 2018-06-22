影／黃偉哲談台南治水：市府團隊已減少96%水患

2018-06-22 17:55 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南市長參選人黃偉哲昨天肯定市府推動治水，已減少96%以上台南水患問題，但這次豪大雨台南市還是有16戶淹水，雖然不多但也是市民，未來希望精益求精達到零戶淹水；他也籲請中央提早因應歸仁沙崙綠能科學城整體治水計畫。

黃偉哲昨天前往了解仁德港尾溝溪下游滯洪池與分洪道工程，在加高護岸後後，保安工業區一帶就很少淹水，但位在港尾溝溪上游的沙崙綠能科學城發展在即，加上中研院南部分院、大台南會展中心等陸續興建，形同造鎮，河川的整治必須未雨綢繆，才能有更完善的規劃。

黃偉哲說，綠能科學城是總統蔡英文的重要政見，因位在港尾溝溪上游，以往多是農場，缺乏防洪設施，未來大豪雨恐有淹水之虞，台南市政府水利局初步評估，港尾溝溪上游段的整治經費超過10億元，第一期約4.7億元，籲請中央儘速納入前瞻計畫。

黃偉哲今上午前往港尾溝滯洪池及溪子巷橋聽取水利局與第六河川局簡報以及治水防汛整備概況。台南市議員劉正昌、陳金鐘、杜素吟，以及陳宗明、沈震東、黃偉展、林士傑、蔡筱薇、郭鴻儀、鄭佳欣、唐靜儀等多位議員參選人陪同前往，

黃偉哲表示，市府歷年來推動「易淹水地區水患治理計畫」及「流域綜合治理計畫」，減少96%以上的台南市水患問題，尤其在港尾溝溪流域辦理河道整治、中游疏洪道、出口閘門及滯洪池建置，改善後已大幅降低保安工業區及沿岸地區淹水機率。

黃偉哲強調，目前港尾溝溪疏洪道上游堤岸仍有高度及河道寬度不足的問題。為加速港尾溝溪上游段整治經費約4.7億元，在立委任內即全力爭取為港尾溝溪整治最後一哩路，同時確保沙崙綠能園區的防洪排水。