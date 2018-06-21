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打造城市美學 園冶獎嘉市大贏家

2018-06-21 17:02聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

建築園冶獎素有「南部建築界金像獎」之稱，今年主軸為「智慧綠建築‧友善心環境」，嘉市今年有7件公部門與民間建築作品獲獎，堪稱大贏家。

本月13日，來自雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣等南部6縣市的2018年建築園冶獎得獎單位代表等，前往總統府，總統蔡英文接見表揚，這是嘉義市政府參加園冶獎歷年來，首次獲總統接見。

嘉義市長涂醒哲說，第24屆建築園冶獎評選中，嘉市分別在公共建築景觀類、校園建築景觀類、透天建築景觀類等三大獎項中獲獎，透過公私部門合作，為城市美學與景觀加分。

涂也說，嘉義市建城300年，即將啟動鐵路高架化計畫，都市風貌將煥然一新。推動「無煙囪工業」，設置KANO園區，創新觀光景點，舉行國際性音樂響宴及藝術展演活動，再現阿里山林業歷史現場，成立林業文化觀光軸帶。

嘉義市7件獲獎作品中，公共建築景觀類有3件，最受矚目的是「嘉義市火車站站前廣場」，站前廣場多次變動，過去以車為主體，改造後，人行空間變得友善，並依機車、小客車、計程車及公車的特性，規劃動線，融合古蹟車站、廣場的人文歷史，賦予嶄新面貌！另，嘉義市東門圓環整修工程、棒球原鄉 KANO園區也都獲獎。

校園建築景觀類獲獎作品包括南興國中第二探索體驗建築、北園國小104 年度老舊校舍整建、崇文國小104年度老舊校舍重建」等，讓校園更添美麗亮點。

透天建築景觀類獲獎的是「泰勒瓦莊園」，莊園內每幢建築物，都有自己的造型表情，在選植樹種上，兼顧四季交替，柔軟現代建築的冷硬感覺。

嘉義市不動產開發商業同業公會理事長的呂冠衡說，建築攸關都市景觀、城市美學，都市美學可以從建築做起，期待嘉義市能興起一股追求創新、美學的建築運動。

嘉義市火車站前廣場改造後，人行空間變得友善，並依機車、小客車、計程車及公車的特性...
嘉義市火車站前廣場改造後，人行空間變得友善，並依機車、小客車、計程車及公車的特性，規劃動線，融合古蹟車站、廣場的人文歷史，賦予嶄新面貌！圖／嘉義市政府提供
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嘉義市北園國小104 年度老舊校舍整建，藉由退讓和呼應手法，讓中庭成為流通的開放...
嘉義市北園國小104 年度老舊校舍整建，藉由退讓和呼應手法，讓中庭成為流通的開放空間。校舍北臨操場退縮，創造出彈性的半戶外活動空間。圖／嘉義市政府提供
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建築園冶獎素有「南部建築界金像獎」之稱，今年主軸為「智慧綠建築‧友善心環境」，嘉...
建築園冶獎素有「南部建築界金像獎」之稱，今年主軸為「智慧綠建築‧友善心環境」，嘉市今年有7件公部門與民間建築作品獲獎，堪稱大贏家。記者王慧瑛／攝影
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嘉義市崇文國小104年度老舊校舍重建，一樓重視琴房獨立及隔音性，二樓音樂教室注重...
嘉義市崇文國小104年度老舊校舍重建，一樓重視琴房獨立及隔音性，二樓音樂教室注重視野環境和諧，三樓強調合奏教室的團體運作，整體建築造型讓風隨著音樂旋律。圖／嘉義市政府提供
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嘉義市東門圓環整修工程成為嘉義市區的新亮點、新地標。圖／嘉義市政府提供
嘉義市東門圓環整修工程成為嘉義市區的新亮點、新地標。圖／嘉義市政府提供
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嘉義市南興國中第二探索體驗建築，校區位於蘭潭水庫旁生態豐富的濕地，環境優美。圖／...
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透天建築景觀類獲獎的是「泰勒瓦莊園」，莊園內每幢建築物，都有自己的造型表情，在選植樹種上，兼顧四季交替，柔軟現代建築的冷硬感覺。圖／嘉義市政府提供
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