打造城市美學 園冶獎嘉市大贏家

2018-06-21 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



建築園冶獎素有「南部建築界金像獎」之稱，今年主軸為「智慧綠建築‧友善心環境」，嘉市今年有7件公部門與民間建築作品獲獎，堪稱大贏家。

本月13日，來自雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣等南部6縣市的2018年建築園冶獎得獎單位代表等，前往總統府，總統蔡英文接見表揚，這是嘉義市政府參加園冶獎歷年來，首次獲總統接見。

嘉義市長涂醒哲說，第24屆建築園冶獎評選中，嘉市分別在公共建築景觀類、校園建築景觀類、透天建築景觀類等三大獎項中獲獎，透過公私部門合作，為城市美學與景觀加分。

涂也說，嘉義市建城300年，即將啟動鐵路高架化計畫，都市風貌將煥然一新。推動「無煙囪工業」，設置KANO園區，創新觀光景點，舉行國際性音樂響宴及藝術展演活動，再現阿里山林業歷史現場，成立林業文化觀光軸帶。

嘉義市7件獲獎作品中，公共建築景觀類有3件，最受矚目的是「嘉義市火車站站前廣場」，站前廣場多次變動，過去以車為主體，改造後，人行空間變得友善，並依機車、小客車、計程車及公車的特性，規劃動線，融合古蹟車站、廣場的人文歷史，賦予嶄新面貌！另，嘉義市東門圓環整修工程、棒球原鄉 KANO園區也都獲獎。

校園建築景觀類獲獎作品包括南興國中第二探索體驗建築、北園國小104 年度老舊校舍整建、崇文國小104年度老舊校舍重建」等，讓校園更添美麗亮點。

透天建築景觀類獲獎的是「泰勒瓦莊園」，莊園內每幢建築物，都有自己的造型表情，在選植樹種上，兼顧四季交替，柔軟現代建築的冷硬感覺。