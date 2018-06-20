親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「野青眾」人類動物園爭議照曝光 網批假藝術之名

影╱新市白蓮霧上市「有腰身」 遠東科大創新曲助興

2018-06-20 20:31聯合報 記者謝進盛╱即時報導

台南新市著名白蓮霧上市，除強調果粒「有腰身」，與一般蓮霧不同，今年公所與農會更與遠東科大流行音樂產業管理系合作，由師生發表「白鈴鐺」代言新曲，為地方產業活動注入新動力。

新市白蓮霧產業文化活動今年邁入第十五年，歷經前後任首長林慶鎮、鄭枝南、邱保華、譚乃澄等人推廣打出知名度，本周六上午8點半起至中午，將在新和重劃區三里活動中心登場，還有一系列農產展售會。

公所原安排今在新社里白蓮霧園舉辦記者會，因下雨改至新市多功能文康中心，由遠東科大流行音樂產業管理系發表「白鈴鐺」新曲，「台灣的南方，有一種白蓮霧…」輕快旋律歌曲歌詞，台下長輩也輕打節拍助興。

「要吃就要吃有『腰身』的…」個性幽默的市議員林慶鎮說，白蓮霧除清甜微酸口感，果粒略瘦線條有「腰身」，跟一般胖胖的蓮霧不太一樣，來「吃巧」，一嘗就難忘。

新市農會白蓮霧產銷班班長鄭明堂說，日前因旱象嚴重落果更往往年，減產約5成，

甜度稍微受影響；而6月底白蓮霧熟透的「在欉白」，微甜帶酸獨特好滋味，更是吸引饕客搶購。

他說，儘管今年產量不如往年，估計約僅1萬台斤上下，但價位維持去年行情，每台斤約250元。

白蓮霧甜中帶股微酸滋味，令人垂涎三尺。」。記者謝進盛╱攝影
白蓮霧甜中帶股微酸滋味，令人垂涎三尺。」。記者謝進盛╱攝影
分享
配合蓮霧節活動，遠東科大流行音樂產業管理學系發表「白鈴鐺」新曲。」。記者謝進盛╱...
配合蓮霧節活動，遠東科大流行音樂產業管理學系發表「白鈴鐺」新曲。」。記者謝進盛╱攝影
分享
台南新市白蓮霧上市，強調有「腰身」。記者謝進盛╱攝影
台南新市白蓮霧上市，強調有「腰身」。記者謝進盛╱攝影
分享

重劃區

相關新聞

勞工是心中最軟一塊？台南市民進黨部爆違法解僱

2018-06-20 16:13

影╱阿里山公路山頭光禿造成泥流 嘉縣府查有否越界開挖

2018-06-20 20:21

影╱雨下不停 剛整修完的雲林縣議會也「漏雨」

2018-06-20 14:36

山坡開墾阻斷阿里山公路？ 縣府將再勘查整坡申請

2018-06-20 10:18

雲林再推15條農村體驗遊程 讓親子從產地玩到餐桌

2018-06-19 23:42

助融入台灣 補校結構變 新住民學生數增2成

2018-06-19 23:18

新住民單親媽 畢業獲市長獎 讀到暈倒也咬牙完成學業

2018-06-19 23:04

曾文水庫有進帳 可再供水2個月 二期稻作供灌 明可望決定

2018-06-19 22:38

新住民勵學苦讀 今補校畢業還拿市長獎

2018-06-19 21:52

嘉市議員選擇不參加畢業典禮 網友大讚：好貼心

2018-06-19 20:49

全「嘉」一起來 檢警「行動劇 」反賄選

2018-06-19 18:29

一期稻收作成後先等等 植物醫師這樣說

2018-06-19 17:26

影╱太爆笑了！這艘龍舟是怎麼划的 全場都傻眼

2018-06-19 17:25

二審判緩刑 錄取台大碩士在職專班是理由？

2018-06-19 14:35

一家3姝全從軍 從小就學疊「豆腐狀棉被」

2018-06-19 14:14

雲林碾米廠擾民遭抗議 縣府：七月一日將前往稽查

2018-06-19 12:56

豪大雨風強浪高 布袋澎湖馬公客輪停航

2018-06-19 12:49

影╱台南胡家出三女傑 從小在家裡竟然要疊豆腐

2018-06-19 11:49

嘉義縣龍舟賽35年來首次遇狂風暴雨停賽 成績今天公布

2018-06-19 11:01
看更多

熱門文章

暖師不續聘 學生與家長連署盼留下她

2018-06-19 22:13

台東路邊撐傘賣菜小女孩 讓人心疼感動

2018-06-20 10:58

美翻！新竹版金城武樹 關西小鎮魅力瘋拍照

2018-06-20 11:49

其他車站簡直仙境！全台最該打掉重建的火車站有哪些？

2018-06-20 11:21

勞工是心中最軟一塊？台南市民進黨部爆違法解僱

2018-06-20 16:13

曾文水庫有進帳 可再供水2個月 二期稻作供灌 明可望決定

2018-06-19 22:38

苗栗市南勢坑要蓋禮廳與靈堂 上百鄉親激憤抗議

2018-06-20 11:50

綠黨新竹民調：拔財換將聲浪大於反對

2018-06-20 09:22

山坡開墾阻斷阿里山公路？ 縣府將再勘查整坡申請

2018-06-20 10:18

邱敬斌赴議會報告文大宿舍案 90度鞠躬為情緒失控道歉

2018-06-20 12:19

高捷新高雄車站 今起試運轉

2018-06-19 23:30

中市部分區域27日起停水23小時 影響2.4萬戶

2018-06-20 17:55

桃園熱氣球嘉年華「愛心鳥」亮相 連續9天開放體驗

2018-06-20 09:21

【即時短評】彰化是賄選大縣？原因竟是查賄積極

2018-06-19 21:11

桃園驚見毒鳥 「鳥屍如雨下」

2018-06-19 23:41

正妹店長圓夢 獲幸福創業微利貸款度難關

2018-06-20 08:03

民進黨彰化縣黨部對違紀者開鍘 被質疑趕盡殺絕

2018-06-20 16:12

爆了！新月水道節網路報名大塞車

2018-06-20 11:50

王功珍珠蚵每斤140元 「近年來最平價」

2018-06-20 00:19

華中橋北向機慢車道 最快月底通車

2018-06-20 00:14

中捷綠線年底試運轉 文湖線後第二條自動駕駛捷運

2018-06-20 13:17

礁溪舊市場今拆除 協天廟戲台擬重建

2018-06-20 00:06

影╱搶攻國內外食品訂單 雲林縣推「趣味夾菜機」

2018-06-20 12:46

台中機場前違建廣告亂象 議員：台商抱怨有如第三世界

2018-06-20 12:08

桃園勞動局「有頭鹿」 LINE貼圖免費

2018-06-20 00:03

影╱雨下不停 剛整修完的雲林縣議會也「漏雨」

2018-06-20 14:36

基隆基金二、三路將還公路總局 擬打掉分隔島解決塞車

2018-06-20 15:58

大直影城爆股東內鬨 部分影廳關閉可退票

2018-06-19 22:09

放牛班學生變餐飲主廚 教高職技藝班學生超對味

2018-06-20 08:17

高雄代理市長：輕軌不會停工

2018-06-19 23:24

雲林縣建議停收水井規費 水利署：將研商

2018-06-20 12:34

北捷萬大線施工高峰 雙向交通管制

2018-06-19 23:34

彰化市區客運9路往溪頭公車 延駛和美今開始

2018-06-20 10:36

空巢老人多 台北古莊社區發展協會辦共餐顧老

2018-06-20 08:02

正瀚生技總部啟用 中興園區新地標

2018-06-20 00:16

醫院當志工轉念 七旬志工要幫更多人走出生命幽谷

2018-06-20 08:32

1659公路客運移撥桃市府 未來增9站、第二趟免費

2018-06-20 17:39

屏東雨不停 降雨超過300毫米 農損已逾1500萬

2018-06-19 23:46

幼兒園長遭爆疑虐童 台中議員促查

2018-06-20 00:12

為香蕉找出路 「香蕉米乖乖」2.4萬包預購一空

2018-06-19 23:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top