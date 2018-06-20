影╱新市白蓮霧上市「有腰身」 遠東科大創新曲助興

2018-06-20 20:31 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南新市著名白蓮霧上市，除強調果粒「有腰身」，與一般蓮霧不同，今年公所與農會更與遠東科大流行音樂產業管理系合作，由師生發表「白鈴鐺」代言新曲，為地方產業活動注入新動力。

新市白蓮霧產業文化活動今年邁入第十五年，歷經前後任首長林慶鎮、鄭枝南、邱保華、譚乃澄等人推廣打出知名度，本周六上午8點半起至中午，將在新和重劃區三里活動中心登場，還有一系列農產展售會。

公所原安排今在新社里白蓮霧園舉辦記者會，因下雨改至新市多功能文康中心，由遠東科大流行音樂產業管理系發表「白鈴鐺」新曲，「台灣的南方，有一種白蓮霧…」輕快旋律歌曲歌詞，台下長輩也輕打節拍助興。

「要吃就要吃有『腰身』的…」個性幽默的市議員林慶鎮說，白蓮霧除清甜微酸口感，果粒略瘦線條有「腰身」，跟一般胖胖的蓮霧不太一樣，來「吃巧」，一嘗就難忘。

新市農會白蓮霧產銷班班長鄭明堂說，日前因旱象嚴重落果更往往年，減產約5成，

甜度稍微受影響；而6月底白蓮霧熟透的「在欉白」，微甜帶酸獨特好滋味，更是吸引饕客搶購。