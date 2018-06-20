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直擊／華山引道變「荒唐樂園」 民進黨部陷國安危機

東石布袋太保低漥區大淹水 挖土機淹沒水中

2018-06-20 13:44聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣豪大雨不斷，3天累計雨量逾200毫米，今天造成沿海東石鄉掌潭村社區活動中心再度淹水；布袋港區也因施工淹水；另荷苞嶼大排整治工程未完工，縣治太保市安仁里三塊厝部落逢雨必淹，工地挖土機淹沒水中，居民怨聲載道，要求第五河川局加快治水。

嘉義氣象站說，3天來持續豪大雨，嘉義累計雨量達218.5毫米，今天雨量以鹿草鄉200毫米最多，其次阿里山鄉里佳部落196.5毫米，第三是大埔鄉馬頭山191.5毫米。

雨勢大排水宣洩不及，造成部分鄉鎮市低漥地區積水，東石鄉掌潭村社區活動中心二度淹水，居民抱怨遇雨淹水，縣府治水無能，議員姜梅紅昨天才為淹水居民請命質詢，要求儘速解決水患； 縣府水利處長林谷樺答說，施工中箱涵工程因包商拖延，造成淹水，會馬上督促包商完工。

豈料，議會結束，今天活動中心再淹水，雨水流進活動中心，居民趕緊搬物品，姜梅紅再到場勘查，動用抽水機抽水，積水才消退，林谷樺說，活動中心水患因地勢低，外面排水溝比裡面高，墊高地基才能根治水患，應急只能用抽水機。

布澎航線是嘉義與澎湖間主要藍色公路，布袋管理處進行布袋港區公共設施整建工程，大雨碰上漲潮，港區淹水，管理處向縣府調借抽水機抽水，封閉施工路段，避免開車到布袋港搭船旅客涉水。

縣治太保市安仁里三塊厝部落，逢大雨淹水，市長黃榮利今天會同市民代表吳宏哲、里長陳政龍及議員戴光宗，會勘荷包嶼大排，發現施工中的水閘門淹水，挖土機泡在水中，黃榮利說，高鐵大道完工通車，荷包嶼大排未整治造成水患； 第五河川局說，整治工程與縣府分段施工，會加快腳步。

嘉義縣治太保市安仁里三塊厝部落，逢大雨淹水，市長黃榮利會同市民代表吳宏哲、里長陳...
嘉義縣治太保市安仁里三塊厝部落，逢大雨淹水，市長黃榮利會同市民代表吳宏哲、里長陳政龍及議員戴光宗，會勘暴漲未整治的荷包嶼大排。圖／吳宏哲提供
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嘉義縣治太保市安仁里三塊厝部落，逢大雨淹水，市長黃榮利會同市民代表吳宏哲、里長陳...
嘉義縣治太保市安仁里三塊厝部落，逢大雨淹水，市長黃榮利會同市民代表吳宏哲、里長陳政龍及議員戴光宗，會勘荷包嶼大排，發現施工中的水閘門淹水，挖土機泡在水中。圖／吳宏哲提供
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嘉義縣沿海東石鄉掌潭村社區活動中心二度淹水，居民抱怨遇雨淹水，縣府治水無能。圖／...
嘉義縣沿海東石鄉掌潭村社區活動中心二度淹水，居民抱怨遇雨淹水，縣府治水無能。圖／議員姜梅紅提供
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淹水雨量東石

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