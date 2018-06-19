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嘉市議員選擇不參加畢業典禮 網友大讚：好貼心

2018-06-19 20:49聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

嘉義市議員張秀華。 圖／聯合報系資料照片
嘉義市議員張秀華。 圖／聯合報系資料照片
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嘉義市各國中小今明兩天舉行畢業典禮，光是嘉義市長涂醒哲今早就跑了5間學校，明天還有8間，每間學校皆邀請涂醒哲上台致詞勉勵畢業生，同時頒發市長獎，學校校長看到與會的市議員們也會跟大家介紹；嘉義市議員張秀華稍早在個人臉書貼文說「今天明天是嘉義市國中小畢業典禮，我選擇不參加」，嘉義市議員鄭光宏認為，畢業典禮應屬於學校和畢業生的，政治人物無需出席、致詞。

張秀華說，不參加畢業典禮是因為民國91年自己剛當議員的時候，到某學校參加畢業典禮，當校長一一邀請民意代表上台致詞，（嘉義市24名議員）看到台下同學無奈的表情，真的讓她很不捨，後來她想畢業典禮主角應該是學生，不該那麼多人致詞，所以從此以後決定不參加畢業典禮。

鄭光弘表示，每個畢業典禮從獎項安排、典禮致辭，都脫離不了政治人物的「加持」，姑且不談畢業生沒有選票，畢業典禮的主角應該是畢業生，政治人物不該佔據他們的美好回憶。

市議員王美惠今天參加民生國中的畢業典禮，民生國中畢業的她強調，自己當上市議員後，每年一定回母校參加畢業典禮，「帶著祝福的心去恭賀畢業生」，沒任何選舉的行為和致詞。

張秀華在文末寫下給畢業生祝福的話「謹在此祝福所有的畢業生，學習結束，進入人生另一學習階段，能夠快樂學習、平安健康成長。」許多網友回應張秀華的貼文，大讚她好貼心，網友留言「致詞還好抓住重點都沒事，就怕有些來賓致詞滔滔不絕口沫橫飛，當成是政見發表會，對學生真的是一種折磨……」、「 可以去參加，給予祝福，但不要上台演講」。

畢業典禮涂醒哲

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