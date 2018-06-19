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一邊解剖一邊報即時？華山分屍案 北檢不排除分案查警洩密

一期稻收作成後先等等 植物醫師這樣說

2018-06-19 17:26聯合報 記者邱奕能╱即時報導

梅雨季到，接連颱風季節即將來臨，在一期稻作與二期稻作間隔中，農民收割後往往無法乾犁粗整地，造成「水稻窒息病」發生。植物醫師呼籲，農友應重視曬田，讓稻稈與稻梗及根系乾燥，或使用稻草分解菌，若直接耕犁，一期稻作的殘餘植株組織不會腐爛，以免數月辛勞有所損失。

過去農民處理稻草多半採燃燒的方式，不僅造成空氣污染，燃燒稻草還可能因土壤酸化造成作物生長不佳，但現在禁止燃燒稻草，許多農民將稻稈殘株棄置於田。

稻稈殘株的有機物含有醣類、脂肪酸等成分，微生物分解有機質時，分解過程會產生高溫及甲烷、硫化氫等有害氣體，破壞稻根的氧化能力並抑制呼吸作用，微生物大量繁殖，產生土壤還原性物質，不利作物根部生長，若經堆積分解，則可避免問題。

鄭淮嶸指出，水稻根部黑化與產生惡臭、葉端開始產生鏽斑，甚至造成植株生長停滯與死亡，都是水稻窒息病的病癥，起因是稻田整地需灌水耕犁，部分農民將一期稻作稻稈殘株埋於田間後，稻稈殘株經等有機物經分解後，產生硫化氫等有害氣體所致。

鄭淮嶸表示，為避免水稻「窒息」，農友可以購買政府補助的稻草分解菌加速腐爛、使用流動灌溉降低水溫，或使用割稻機時候，加上刀片將稻草切碎，耕耘後曬田確實都能減輕水稻窒息病發生。

水稻因病害，造成部分水稻並未發育完全，讓農民數月辛勞有所損失。記者邱奕能／攝影
水稻因病害，造成部分水稻並未發育完全，讓農民數月辛勞有所損失。記者邱奕能／攝影
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遠方較深顏色水稻因不明原因藥害，造成植物生長不良。記者邱奕能／攝影
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農民梅雨

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