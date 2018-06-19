影╱太爆笑了！這艘龍舟是怎麼划的 全場都傻眼

2018-06-19 17:25 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林縣舉辦第一屆龍舟3天的賽程，在風雨中完成，比賽雖落幕，但一場超爆笑的比賽影片，今天在網路流傳，一艘龍舟在比賽起點槍聲一響後，整艘船馬上偏離水道，向右直直駛去，一時拉不回來，撞上岸邊後，趕緊再划回水道繼續比賽，裁判傻眼，全場觀眾也爆笑不停，這艘凸槌的「烏龍船」笑點十足，成為龍舟賽網紅船隊。

雲林縣府在口湖鄉宜梧滯洪池舉辦第一屆龍舟大賽，來自全國百餘隊參加，3天賽程偶遇風雨，但賽事大致順利，許多隊伍賽後都在網路貼上勝利英姿。

唯獨有一段超爆笑的賽舟影片在網路流傳，兩艘龍船在起點槍聲一響，左水道的船快速往前疾行，但右水道的龍船一起步就偏離水道，整艘船往右划去，裁判不斷吹哨子，要船回到比賽水道來，但這艘龍船仍拉不回來，往右岸衝去，全場傻眼，爆笑聲不斷，全程被拍下PO網，網友直稱這是最「精彩」的一場比賽。

這艘偏離航道的龍舟趕緊慢慢調整方向划回水道，前後共約20秒，對手船早已往終點線駛去，這艘船極力追趕，不過一路仍搖搖擺擺，船頭時而東時而西，好不容易完成比賽，對於船為何失去方向引來議論。

據其他參賽的隊員說，船的掌舵員很重要，雖有不慎船身就會偏離，這艘龍舟可能一起步就沒控制好，才會失去方向，因龍舟船身長，很難在短時間轉向。許多船隊都是第一次參賽，這種情形在他們初練時也發生過，所以龍舟主要是比團隊合作默契，一旦有一人失控，有可能就輸了比賽。