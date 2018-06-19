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秒殺農村旅遊再推出 15條路線從產地玩到餐桌

2018-06-19 12:22聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

雲林農村特色多，為讓各地遊客體驗農村旅遊，雲林縣政府輔導社區及農會推出農村體驗遊程，價格實惠又有趣，平均一日遊體驗只須400至600元，吸引各地遊客參加，今年縣府再推出15條特色遊程，讓民眾深度了解農村的魅力。

雲林縣政府三年前開始輔導社區推出農村體驗遊程，一開始約3、4條遊程，每次開放報名就被秒殺額滿，秘書長黃玉霜表示，農村體驗適合親子共遊，透過親身體驗，感受從產地到餐桌的食農之旅魅力無窮。

縣府文化處副處長陳美燕表示，今年整合山線、海線及平原，推出15條體驗遊程，一日遊費用約4至6百元，二日遊約9百至2千元左右，依據四季產業變化，無論任何季節來玩，都能有新鮮體驗。

陳美燕表示，許多社區經營農村體驗旅遊許久，已有口碑，常常一開放報名，就被秒殺，除固定團體預約，甚至也有許多散客造訪，有助於社區產業、經濟上的活絡。

北溪社區發展協會理事長江炳辛表示，為推動體驗旅遊，社區許多志工都已考取導覽人員資格，年紀最輕才國中，不含散客，現在平均每月有近20台遊覽車客造訪，最讓社區自豪的就是在地生產的農產品，也成為外地遊客必滿的伴手禮。

特色農村遊程希望旅人能跟著在地的緩慢腳步，深入體驗農村生活，品嚐在地特產，體會雲林自然生態、人文風采及產業之美。相關資料可至雲林斗六、虎尾、北港草嶺四大旅服中心索取，亦可於雲林文化旅遊網及慢遊雲林FB粉絲專頁下載。

雲林農村特色多，為讓各地遊客體驗農村旅遊，今年縣府再推出15條特色遊程，讓民眾深...
雲林農村特色多，為讓各地遊客體驗農村旅遊，今年縣府再推出15條特色遊程，讓民眾深度了解農村的魅力。圖／北溪社區發展協會提供
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雲林農村特色多，為讓各地遊客體驗農村旅遊，今年縣府再推出15條特色遊程，讓民眾深度了解農村的魅力。記者陳雅玲／攝影
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雲林農村特色多，為讓各地遊客體驗農村旅遊，今年縣府再推出15條特色遊程，讓民眾深度了解農村的魅力。記者陳雅玲／攝影
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雲林農村特色多，為讓各地遊客體驗農村旅遊，今年縣府再推出15條特色遊程，讓民眾深度了解農村的魅力。圖／北溪社區發展協會提供
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雲林農村特色多，為讓各地遊客體驗農村旅遊，今年縣府再推出15條特色遊程，讓民眾深度了解農村的魅力。記者陳雅玲／攝影
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雲林農村特色多，為讓各地遊客體驗農村旅遊，今年縣府再推出15條特色遊程，讓民眾深度了解農村的魅力。圖／北溪社區發展協會提供
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