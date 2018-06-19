建築會呼吸？ 這所高中新校舍設計到建材藏玄機

2018-06-19 07:28 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南麻豆黎明高中斥資4.6億元，歷時3年半新建校舍近日落成，全採綠建築標章興建。特別的是，地表並採JW保水工法，建設「會呼吸的」工法，在全台校園中首創。

不畏少子化，天主教方濟會成立的黎明高中，分兩期更新老舊校舍，前年先完成第一期工程，更讓3300多坪校園鋪面成為「JW工法」示範區，打造全台第一個沒有水溝的校園，引起話題。

黎明校長羅家強說，JW是工法發明人陳瑞文名字英譯縮寫，鋪面上層是塑膠導管和混凝土的合體，下層在土壤上方鋪上碎石，打造多孔隙環境，既能呼吸也能貯水，是相當環保先進工法。

因部分校舍老舊，在董事會支持，歷經3年半打造完成，包括教學大樓、行政大樓、風雨球場等新校舍，都採綠建築標章興建。

「這代表學校永續經營決心。」羅家強表示，當前少子化衝擊，在董事會支持下，學校秉持「要做就做最好的」，也因此新校舍依據校園原有老樹位置、建物環繞興建，保留黎明大道，可依季節風向變化，透過調溫水池，將水氣帶向建築調節氣溫。