親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
升學情報站
升大學甄選攻略
國家考試
35th政大金旋獎

川金歷史性峰會後 具代表性的美韓聯合軍演取消

建築會呼吸？ 這所高中新校舍設計到建材藏玄機

2018-06-19 07:28聯合報 記者謝進盛╱即時報導

台南麻豆黎明高中斥資4.6億元，歷時3年半新建校舍近日落成，全採綠建築標章興建。特別的是，地表並採JW保水工法，建設「會呼吸的」工法，在全台校園中首創。

不畏少子化，天主教方濟會成立的黎明高中，分兩期更新老舊校舍，前年先完成第一期工程，更讓3300多坪校園鋪面成為「JW工法」示範區，打造全台第一個沒有水溝的校園，引起話題。

黎明校長羅家強說，JW是工法發明人陳瑞文名字英譯縮寫，鋪面上層是塑膠導管和混凝土的合體，下層在土壤上方鋪上碎石，打造多孔隙環境，既能呼吸也能貯水，是相當環保先進工法。

因部分校舍老舊，在董事會支持，歷經3年半打造完成，包括教學大樓、行政大樓、風雨球場等新校舍，都採綠建築標章興建。

「這代表學校永續經營決心。」羅家強表示，當前少子化衝擊，在董事會支持下，學校秉持「要做就做最好的」，也因此新校舍依據校園原有老樹位置、建物環繞興建，保留黎明大道，可依季節風向變化，透過調溫水池，將水氣帶向建築調節氣溫。

同時，運用建物的弧線快速導引空氣流速，散熱降溫，地表並採JW保水工法，建設會呼吸的道路，交換冷熱氣流、過濾空氣中的微塵，且回收地面雨水到教室下的滯洪池用於沖洗廁所，達到省水效果。

不畏少子化，台南麻豆黎明高中斥資4.6億元，歷時3年半新建校舍落成。記者謝進盛／...
不畏少子化，台南麻豆黎明高中斥資4.6億元，歷時3年半新建校舍落成。記者謝進盛／攝影
分享
黎明高中將3千多坪的校園以「JW工法」，具有保水、夏季降溫特色，設計相當先進。記...
黎明高中將3千多坪的校園以「JW工法」，具有保水、夏季降溫特色，設計相當先進。記者謝進盛／攝影
分享

綠建築少子化廁所

相關新聞

卓楓國小教師許素娟 投入偏鄉教育是起點也是終點

2018-06-18 19:54

買蛋送明信片！古亭國中生手繪助老店新生

2018-06-18 21:06

新課綱平台爭議 校長：政府和學校落差待磨合

2018-06-18 13:13

用舊架構思考新系統？108新課綱平台挨轟

2018-06-18 13:10

高中校長轟新課綱課程平台更改不當 國教署：可再討論

2018-06-18 10:33

七年級生讀私校比率逐年增 專家分析有兩個主因

2018-06-17 23:46

七年級生讀私校變多／專家憂 恐教育階級分化隔離

2018-06-17 23:46

私校考招成小聯考 教部要檢討私校法

2018-06-17 13:18

教改20年怪現象 公校校長也送孩子進私校

2018-06-17 13:18

搶進私中 小學生沒童年了

2018-06-17 13:18

一貫化 私中搶學生有一套

2018-06-17 13:18

12年國教再失信心 家長搶送孩子進私中

2018-06-17 12:58

私校考招成「小聯考」 教部：通盤檢討私校法

2018-06-17 11:10

進國內、國外好大學 私立中小學皆有客製化

2018-06-17 10:49

搶進私中 教團：50年前初中聯考的延續

2018-06-17 10:31

諷刺！ 連公立學校的校長教師 也把孩子送私立國中

2018-06-17 10:19

對12年國教惶恐 考私中擠破頭 直升要「排隊」

2018-06-17 09:56

一年級入學瘦弱 他勤練田徑破小學錦標賽紀錄

2018-06-17 09:24

影／全台哪所小學最靠海？ 新埔國小後門就是大海

2018-06-16 18:28

螢火蟲季解說員 全校唯一畢業生

2018-06-16 17:49

影／邀馬英九看畢展本尊到場 學生high翻：超緊張

2018-06-16 17:07

不畏風浪 綠島公館國小海底畢業典禮

2018-06-16 14:23

讓白狼頒市長獎 國北教大實小道歉

2018-06-16 13:14

國北教大實小找白狼頒市長獎 議員：不恰當

2018-06-16 12:20

張安樂頒發市長獎惹議 教育局：將訂頒獎SOP

2018-06-16 11:53

影／畢業典禮找白狼頒獎 國北教大實小致歉：會檢討

2018-06-16 11:35

張安樂頒發市長獎 校方致歉但校長未請辭

2018-06-16 11:16

張安樂頒獎校長請辭？ 國北教：尚未收到

2018-06-16 11:09

張安樂頒市長獎？議員諷：白色力量成白狼力量

2018-06-16 09:55

畢業典禮找白狼頒獎 國北教大實小致歉

2018-06-16 09:04

二信空拍熱 開「無人機群飛」課程

2018-06-15 23:26

金湖國小拔河隊出國比賽缺旅費 賣T恤自籌

2018-06-15 19:53

影／畢業晚會後夜宿學校 小學生：想打枕頭戰

2018-06-15 15:24

一張圖表看新住民二代國中生 占比創新高

2018-06-14 23:00

昇平國中國樂團奪嘉縣2冠 團長自掏腰包百萬買樂器

2018-06-14 22:51

大學生研發App 自動看地理風水寫詩

2018-06-14 14:20

她選醫學院公費生有洋葱 董事長親頒助學金出國圓夢

2018-06-14 13:56

桃園市擴大加碼市高5Ａ生入學 60萬獎學金添競爭力

2018-06-14 11:51

她不是來參加兒子畢業典禮 而是母子一起畢業

2018-06-14 11:19
看更多

熱門文章

大齡公務員 去年逾37歲考上者占14.13%

2018-06-18 11:30

高普考人數降 李來希：年改影響 都是二流來考

2018-06-18 11:40

年改效應？ 去年報考公僕人數大減

2018-06-18 11:31

菜販獲榮譽校友！有人當到總統還被拒頒過...

2018-06-18 10:00

高中校長轟新課綱課程平台更改不當 國教署：可再討論

2018-06-18 10:33

偏遠學校分級標準公布 教師綁約6年但有例外

2018-06-18 21:05

新課綱要打破類組思維 高中校長籲政府多聽學校聲音

2018-06-18 13:12

蔣萬安提議 法律國考可電腦作答

2018-06-18 13:28

年改落定 報考公務員人數減少萬人

2018-06-18 13:06

法律國考電腦作答 考選部：規畫中

2018-06-18 13:28

買蛋送明信片！古亭國中生手繪助老店新生

2018-06-18 21:06

用舊架構思考新系統？108新課綱平台挨轟

2018-06-18 13:10

卓楓國小教師許素娟 投入偏鄉教育是起點也是終點

2018-06-18 19:54

新課綱平台爭議 校長：政府和學校落差待磨合

2018-06-18 13:13

建築會呼吸？ 這所高中新校舍設計到建材藏玄機

2018-06-19 07:28

試院調查：初任公職年齡稍高 37歲以上約14.13%

2018-06-18 13:06

影／小校聯盟直播 偏鄉學童e起學新科技不愁沒師資

2018-06-18 10:31

逾37歲考取公職占1成4 年齡有較高趨勢

2018-06-18 17:06

低薪難留好教授 立院法制局籲加薪

2018-06-18 12:44

柯文哲：中小學教室裝冷氣 須考量尖峰用電

2018-06-18 15:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top