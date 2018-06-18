修復台南州會古蹟 李孟諺：過去被強迫「變色」都要恢復

2018-06-18 15:43 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南市中正路上市定古蹟台南州會上午啟動修復，州會為日治時期建築，修復之後將做為中西區圖書館與旅遊諮詢中心等，與周邊的舊建物形成台南最重要的古蹟聚集地。

修復啟動儀式上午由代理市長李孟諺主持，台南市議會議長賴美惠等人參與。

台南州會興建於日治時期昭和10年，西元1935年，當時因為東側的台南州廳（現為國定古蹟、國立台灣文學館所在地）空間不足而興建，做為「台南州州會」與「台南市市會」等民意機構的議事場所，戰後則做為台南市議會使用，一直到1998年議會搬到安平區的現址，一甲子多的時間內都是民意機構，見證了台灣代議政治的發展。

現有建築的立面看起來是6層樓的建築，事實上原有舊建物只有3樓，前方6樓建物是在1966年，因使用空間不夠而增建，台南市文化局文化資產管理處表示，未來修復將拆除前方的建物，呈現原來樣貌；而州會與州廳間原本有空橋相連，後來封閉，也將一併恢復。

李孟諺表示，台灣很多古蹟過去因為維護的意識不夠，被粗暴的對待，強迫「變色」，像是目前看起來是綠色的州會，原本應該是典雅的土黃色，而旁邊的合同廳舍也是土黃色，在後期卻被漆上紅色，還有台南車站原本乳白色也被改為白色，台南一中、台南女中裡的建物也有相同的情況，未來希望都能一一恢復原樣。