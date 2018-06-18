親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

疑求歡不成遭勒斃分屍棄陽明山 警搜山找到7袋屍塊

修復台南州會古蹟 李孟諺：過去被強迫「變色」都要恢復

2018-06-18 15:43聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南市中正路上市定古蹟台南州會上午啟動修復，州會為日治時期建築，修復之後將做為中西區圖書館與旅遊諮詢中心等，與周邊的舊建物形成台南最重要的古蹟聚集地。

修復啟動儀式上午由代理市長李孟諺主持，台南市議會議長賴美惠等人參與。

台南州會興建於日治時期昭和10年，西元1935年，當時因為東側的台南州廳（現為國定古蹟、國立台灣文學館所在地）空間不足而興建，做為「台南州州會」與「台南市市會」等民意機構的議事場所，戰後則做為台南市議會使用，一直到1998年議會搬到安平區的現址，一甲子多的時間內都是民意機構，見證了台灣代議政治的發展。

現有建築的立面看起來是6層樓的建築，事實上原有舊建物只有3樓，前方6樓建物是在1966年，因使用空間不夠而增建，台南市文化局文化資產管理處表示，未來修復將拆除前方的建物，呈現原來樣貌；而州會與州廳間原本有空橋相連，後來封閉，也將一併恢復。

李孟諺表示，台灣很多古蹟過去因為維護的意識不夠，被粗暴的對待，強迫「變色」，像是目前看起來是綠色的州會，原本應該是典雅的土黃色，而旁邊的合同廳舍也是土黃色，在後期卻被漆上紅色，還有台南車站原本乳白色也被改為白色，台南一中、台南女中裡的建物也有相同的情況，未來希望都能一一恢復原樣。

文資處表示，台南州廳周邊是台南市日治時期建築最密集的地方，從州廳、州會、合同廳舍等，沿中正路一路往西，到2020年底將陸續修復完成，成為台南最具有文化觀光價值的區域。

市定古蹟台南州會在日治時期的原貌舊照。記者修瑞瑩／翻攝
市定古蹟台南州會在日治時期的原貌舊照。記者修瑞瑩／翻攝
分享
市定古蹟台南州會未來修復完成的模樣。記者修瑞瑩／翻攝
市定古蹟台南州會未來修復完成的模樣。記者修瑞瑩／翻攝
分享
即將使開修復的市定古蹟台南州會，目前中正路上的正面是6層樓增建建築，未來將拆除。...
即將使開修復的市定古蹟台南州會，目前中正路上的正面是6層樓增建建築，未來將拆除。記者修瑞瑩／攝影
分享
即將使開修復的市定古蹟台南州會（圖右側）與周邊舊建物形成台南日治時期舊建築的聚集...
即將使開修復的市定古蹟台南州會（圖右側）與周邊舊建物形成台南日治時期舊建築的聚集地。記者修瑞瑩／攝影
分享
市定古蹟台南州會（圖右側）與左側的國定古蹟台南州廳間有空橋相連，但目前封閉。記者...
市定古蹟台南州會（圖右側）與左側的國定古蹟台南州廳間有空橋相連，但目前封閉。記者修瑞瑩／攝影
分享
市定古蹟台南州會被封閉已久的議事廳旁聽席，未來整修後將恢復原貌。記者修瑞瑩／攝影
市定古蹟台南州會被封閉已久的議事廳旁聽席，未來整修後將恢復原貌。記者修瑞瑩／攝影
分享
台南市代理市長李孟諺等人上午參加市定古蹟台南州會修復啟動儀式 記者修瑞瑩/攝影
台南市代理市長李孟諺等人上午參加市定古蹟台南州會修復啟動儀式 記者修瑞瑩/攝影
分享
台南市代理市長李孟諺等人上午參加市定古蹟台南州會修復啟動儀式 記者修瑞瑩/攝影
台南市代理市長李孟諺等人上午參加市定古蹟台南州會修復啟動儀式 記者修瑞瑩/攝影
分享
市定古蹟台南州會後方可能看到原本日治時期的建築，右側為通往台南州廳的空橋。記者修...
市定古蹟台南州會後方可能看到原本日治時期的建築，右側為通往台南州廳的空橋。記者修瑞瑩／攝影
分享
市定古蹟台南州會議事廳現況，見證台灣代議制度的發展。記者修瑞瑩／攝影
市定古蹟台南州會議事廳現況，見證台灣代議制度的發展。記者修瑞瑩／攝影
分享

國定古蹟日治時期南一中
捷報！聯合新聞網勇奪新聞網站第一！！

相關新聞

端午立蛋 高思博、黃偉哲同框零互動

2018-06-18 15:35

不畏大雨 台南鄉親撐傘搶拿五瘟宮午時水

2018-06-18 12:36

影／嘉義縣細雨賽龍舟 看表演享用免費鮮蚵粥

2018-06-18 12:35

影／迎端午取「午時水」台南善化慶安宮前排人龍

2018-06-18 12:31

影／雲林首屆龍舟賽 縣府隊以0.61秒險勝議會

2018-06-18 11:00

崑大國際生高訥博排解課業壓力 摔出柔道銀牌

2018-06-18 10:41

國中小到高中學生訓練1年 演出音樂劇光的孩子

2018-06-18 07:27

郵局整修要砍樹？ 白鶺鴒家岌岌可危

2018-06-17 23:59

品質不輸玉井 快來大內、官田買芒果

2018-06-17 23:56

農地違法光電板 拆了閒置恐漏劇毒

2018-06-17 23:54

仁義潭水庫 暫時止渴

2018-06-17 23:43

維冠重建動工 受災戶：把逝兒的家蓋回來

2018-06-17 23:41

買芒果不用衝玉井 這裡「檨仔市」營運已半世紀

2018-06-17 22:53

舊排水道打掉填平重做新排水 村民質疑有問題

2018-06-17 12:42

端午節前降甘霖 仁義潭蘭潭水庫進帳暫時止渴

2018-06-17 11:23

台南維冠重建動工了！ 受災戶：把失去兩兒子的家蓋回來

2018-06-17 10:44

台南愛文產量減半價格上揚 玉井警方啟動護果

2018-06-17 10:20

不要複製水泥河 雲林溪整治放慢腳步

2018-06-17 09:50
看更多

熱門文章

買芒果不用衝玉井 這裡「檨仔市」營運已半世紀

2018-06-17 22:53

桃園龍潭大池划龍舟、水上高樁獅競賽

2018-06-17 17:54

農地違法光電板 拆了閒置恐漏劇毒

2018-06-17 23:54

整頓混亂中壢火車站 站前交通動線微整型

2018-06-18 07:28

淡海輕軌頻試車 預計9月申請初勘

2018-06-18 00:09

校園全面裝冷氣？ 柯P：外縣市跟風太好笑了

2018-06-18 10:57

雨大加上終點浮標勾到愛之船 高雄愛河龍舟賽預賽中斷

2018-06-17 17:51

國中女有創意 速繪百名老師成為「櫻桃小丸子」

2018-06-18 07:46

影／二水黑泥田拔河 選手都成了小泥人卻樂開懷

2018-06-17 20:06

影／端午立蛋不稀奇 佳冬石光見封路立西瓜

2018-06-18 14:25

9勇將放棄被挖角 組拔河隊代表竹縣爭光

2018-06-18 08:01

內湖交通沒救了? 柯P：戰略錯誤難用戰術彌補

2018-06-18 10:28

仁義潭水庫 暫時止渴

2018-06-17 23:43

影／臭油氣難耐 基隆南榮河疑又浮汽油

2018-06-17 19:16

晚來就沒有！ 台中鐵砧山劍井取午時水超夯

2018-06-18 11:31

信二停車場重鋪入口車道 基市府：車輛管制請慢行

2018-06-18 10:00

影／綠里長挺柯P 不怕被開除黨籍

2018-06-18 10:12

龍潭大池龍舟賽 爭龍王、獅王

2018-06-17 23:28

修復台南州會古蹟 李孟諺：過去被強迫「變色」都要恢復

2018-06-18 15:43

影／雲林首屆龍舟賽 縣府隊以0.61秒險勝議會

2018-06-18 11:00

屏東的雨還在下 香蕉等農損節節攀升

2018-06-18 11:55

影／12頭抹香鯨包圍賞鯨船 遊客好「鯨」喜

2018-06-18 12:29

新竹陸上划龍舟不怕水 只要用力拉繩索

2018-06-18 11:09

二水黑泥田拔河 「像回到童年」

2018-06-17 23:32

桃市府一級主管黃金單身漢 顏子傑「想婚了」

2018-06-18 15:31

影／柯文哲探龍舟選手 與原住民選手跳舞

2018-06-17 16:59

大安森林公園開齋節 洋溢異國風

2018-06-18 00:06

品質不輸玉井 快來大內、官田買芒果

2018-06-17 23:56

呂道南神父辭世 副總統默默送行

2018-06-17 23:02

端午節龍舟賽 竹縣長候選人意外同框

2018-06-18 14:22

國中小到高中學生訓練1年 演出音樂劇光的孩子

2018-06-18 07:27

郵局整修要砍樹？ 白鶺鴒家岌岌可危

2018-06-17 23:59

紓解花博人潮 首條聯外道路開通

2018-06-17 23:16

不畏大雨 台南鄉親撐傘搶拿五瘟宮午時水

2018-06-18 12:36

雲林首辦龍舟賽 寫生記錄南台灣最美場景

2018-06-17 17:50

風雨生信心 龍舟賽雨中競技

2018-06-18 00:20

林佳龍訪朝天宮 致贈媽祖銅雕紀念

2018-06-18 15:33

八斗子新船入港 撐傘搶撈麻糬

2018-06-17 23:12

雙北龍舟競技 多國組隊來挑戰

2018-06-17 23:59

影／迎端午取「午時水」台南善化慶安宮前排人龍

2018-06-18 12:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top