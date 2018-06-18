不畏大雨 台南鄉親撐傘搶拿五瘟宮午時水

2018-06-18 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 綦守鈺 ╱即時報導



台南市中西區五瘟宮今舉辦端午豎蛋、飲午時水驅邪等習俗，即使下著大雨，男女老少踴躍參與，廟前廣場熱鬧滾滾。記者綦守鈺／攝影 分享 facebook

端午節是中國三大重要傳統節慶之一，台灣有句俗語「午時水飲一嘴，卡好補藥吃三年」，意思是說喝一口午時水，勝過吃三年補藥，台南市中西區五瘟宮今舉辦端午豎蛋、飲午時水驅邪等習俗，即使下著大雨，男女老少踴躍參與，廟前廣場熱鬧滾滾。

五瘟宮表示，「開基五瘟宮」奉祀「五瘟大帝」，是掌管瘟疫之神，又稱「五靈公」，專為陽界驅瘟除疫，保境安民，是鄉土保護神，廟方每年端午送「午時水」及「立蛋」活動，是該廟特有的活動，相傳飲用午時水可趨吉避凶，消災解厄，因此吸引許多人前往討水喝，甚至預備容器來裝水。

相傳五瘟宮內五尊土塑神像從福建省福州市白龍庵的安寧堂中，迎奉來台祭祀，最初供奉在現址陸軍砲兵學校內之廟宇，日軍占台在當地紮營屯駐時，信徒以挑一擔水替換一尊神像為酬，把五瘟神「贖出」；中正路的五瘟宮是開基宮，並先後分祀出多處，如新化、安南等地，香火興旺。

廟方一早發送香包後緊接著準備「立蛋活動」，廟方準備了生雞蛋，分送給每名參加的人，端午節當天上午，不分男女老少一起在廟埕立蛋，有人連續豎立多顆雞蛋，大人小孩一起蹲在地上努力「扶」蛋，趣味橫生。