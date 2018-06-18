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崑大國際生高訥博排解課業壓力 摔出柔道銀牌

2018-06-18 10:41聯合報 記者綦守鈺╱即時報導

崑山科大多明尼加籍的機械工程碩士高訥博，在進修專業課程外，積極參與柔道運動，在家鄉屢獲佳績，今年首度參加107年全國大專校院運動會，便以敏捷、精準的技巧，獲得柔道一般男子組第三級亞軍，他非常感激教練與團隊給予的指導和支持，讓他在台灣求學期間留下美好回憶。

多明尼加籍的高訥博因想體驗異國文化，崑山科大機械工程所的課程內容正好符合自己需求，兩年前進入崑大就讀，最喜歡親自操作研究室裡面的設備，對於便利的各項教學資源，也感到十分滿足。高訥博表示，在台灣讀書兩年，最大的收穫是培養了耐心，因為做研究並不是一件很輕鬆的事情，常常窩在書堆或設備中苦思，所以培養耐心是很重要的讀書關鍵。

課業之餘，高訥博透過柔道排解課業壓力，高訥博說，「想學柔道，第一件事情就要先學會被人摔！」因對他來說，學習柔道程中遇到最困難的是「減重」，因為比賽量級的關係，必須每天去跑操場、做飲食控制，每一項吃下肚的食物都得經過細細斟酌，非常不容易。不只是柔道基礎技巧，對手通常都比高訥博的體型還要強壯，因此還需要額外花時間到健身房進行其他的訓練。

雖然華語還講得不流利，但高訥博已經走遍台灣各地景點，特別喜歡阿里山的山景，還體驗了阿里山森林小火車，平常空閒則喜歡逛夜市，嘗遍道地美食，但最喜歡的仍是珍珠奶茶，高訥博笑說，「每次都不小心買太多。」未來高訥博希望能爭取留在台灣工作，繼續留在美麗的寶島。

崑山科大多明尼加籍的機械工程碩士高訥博，在進修專業課程外，積極參與柔道運動，今年...
崑山科大多明尼加籍的機械工程碩士高訥博，在進修專業課程外，積極參與柔道運動，今年首度參加107年全國大專校院運動會，便以敏捷、精準的技巧，獲得柔道一般男子組第三級亞軍。圖／崑山科大提供
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崑山科大多明尼加籍的機械工程碩士高訥博，在進修專業課程外，積極參與柔道運動，今年...
崑山科大多明尼加籍的機械工程碩士高訥博，在進修專業課程外，積極參與柔道運動，今年首度參加107年全國大專校院運動會，便以敏捷、精準的技巧，獲得柔道一般男子組第三級亞軍。圖／崑山科大提供
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