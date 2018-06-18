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台南迎來芒果季！晶英與哈根達斯合作推出芒果冰品甜點

2018-06-18 10:39聯合報 記者綦守鈺╱即時報導

台南晶英酒店與哈根達斯Häagen-Dazs合作，推出「芒果巧克力漢堡」、「奇異...
台南晶英酒店與哈根達斯Häagen-Dazs合作，推出「芒果巧克力漢堡」、「奇異芒果三明治」、「芒莓果熱狗堡」。圖／晶英酒店提供
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炎炎夏日就是要吃冰消暑！台南將迎來芒果盛產期，晶英酒店與哈根達斯Häagen-Dazs合作，推出「芒果巧克力漢堡」、「奇異芒果三明治」、「芒莓果熱狗堡」，結合法式馬卡龍與冰淇淋的「小紅帽馬卡龍」系列，即日起到9月30日限量在一樓大廳外販售，提供最新鮮趣味的冰品新體驗。

法籍西點行政主廚-羅倫(Delcourt Laurent)運用來自家鄉原裝進口Häagen-Dazs冰淇淋，結合台南夏季盛產的芒果，創作出三款看似美式速食但吃起來卻是冰品的甜點。芒果巧克力漢堡，外層以芝麻酸奶蛋糕製成的漢堡麵包，夾進濃郁的巧克力冰淇淋象徵肉排，放上新鮮草莓與芒果凍像是紅椒與起司片，綜合起來美妙的口感讓人對這個甜味漢堡著實無法停口。

奇異芒果三明治則將QQ的奇異果凍、新鮮芒果與覆盆子雪酪，夾在外層酥脆、內部柔軟的榛果達克瓦茲中，豐富層次為吃冰增添更多趣味！而大亨堡搖身一變成為芒莓果熱狗堡，選用表面薄而酥脆、內裡輕軟蓬鬆的布里歐麵包，放入含有香脆夏威夷果仁冰淇淋，再搭配香甜芒果凍以及清爽的覆盆莓果泥。

甜品馬卡龍有著細緻的裙邊，外鬆內軟又帶有點黏牙的糖心口感，有抹茶、芒果覆盆莓子、夏威夷脆果仁、咖啡與藍莓冰淇淋，八款口味，外型可愛、色彩繽紛再加上名牌冰淇淋的加持，兼具美味與吸睛的視覺效果。

即日起到9月30日，每天下午1點至8點，在台南晶英酒店於一樓大廳外設立與哈根達斯聯名的夏日沁涼冰品攤販售，六月份的每周六、日晚間六點將有可愛小紅帽出沒於新光三越新天地的小西門廣場，只要與小紅帽拍照打卡，即可享有一顆馬卡龍冰淇淋試吃。

台南晶英酒店與哈根達斯Häagen-Dazs合作，推出「芒果巧克力漢堡」、「奇異...
台南晶英酒店與哈根達斯Häagen-Dazs合作，推出「芒果巧克力漢堡」、「奇異芒果三明治」、「芒莓果熱狗堡」。圖／晶英酒店提供
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台南晶英酒店與哈根達斯Häagen-Dazs合作，推出「芒果巧克力漢堡」、「奇異芒果三明治」、「芒莓果熱狗堡」。圖／晶英酒店提供
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台南晶英酒店與哈根達斯Häagen-Dazs合作，推出「芒果巧克力漢堡」、「奇異芒果三明治」、「芒莓果熱狗堡」。圖／晶英酒店提供
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