台南迎來芒果季！晶英與哈根達斯合作推出芒果冰品甜點

2018-06-18 10:39 聯合報 記者 聯合報 記者 綦守鈺 ╱即時報導



台南晶英酒店與哈根達斯Häagen-Dazs合作，推出「芒果巧克力漢堡」、「奇異芒果三明治」、「芒莓果熱狗堡」。圖／晶英酒店提供 分享 facebook

炎炎夏日就是要吃冰消暑！台南將迎來芒果盛產期，晶英酒店與哈根達斯Häagen-Dazs合作，推出「芒果巧克力漢堡」、「奇異芒果三明治」、「芒莓果熱狗堡」，結合法式馬卡龍與冰淇淋的「小紅帽馬卡龍」系列，即日起到9月30日限量在一樓大廳外販售，提供最新鮮趣味的冰品新體驗。

法籍西點行政主廚-羅倫(Delcourt Laurent)運用來自家鄉原裝進口Häagen-Dazs冰淇淋，結合台南夏季盛產的芒果，創作出三款看似美式速食但吃起來卻是冰品的甜點。芒果巧克力漢堡，外層以芝麻酸奶蛋糕製成的漢堡麵包，夾進濃郁的巧克力冰淇淋象徵肉排，放上新鮮草莓與芒果凍像是紅椒與起司片，綜合起來美妙的口感讓人對這個甜味漢堡著實無法停口。

奇異芒果三明治則將QQ的奇異果凍、新鮮芒果與覆盆子雪酪，夾在外層酥脆、內部柔軟的榛果達克瓦茲中，豐富層次為吃冰增添更多趣味！而大亨堡搖身一變成為芒莓果熱狗堡，選用表面薄而酥脆、內裡輕軟蓬鬆的布里歐麵包，放入含有香脆夏威夷果仁冰淇淋，再搭配香甜芒果凍以及清爽的覆盆莓果泥。

甜品馬卡龍有著細緻的裙邊，外鬆內軟又帶有點黏牙的糖心口感，有抹茶、芒果覆盆莓子、夏威夷脆果仁、咖啡與藍莓冰淇淋，八款口味，外型可愛、色彩繽紛再加上名牌冰淇淋的加持，兼具美味與吸睛的視覺效果。