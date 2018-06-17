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台南維冠重建動工了！ 受災戶：把失去兩兒子的家蓋回來

2018-06-17 10:44聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

兩年多前的0206南台大震，台南永康維冠金龍大樓倒塌，造成許多人家破人亡，歷經多方努力，維冠大樓以「出雲居」都更重建，今天舉行動土典禮，約有3分之一住戶選擇回到舊地，住戶代表連晃汶和陳淑怡夫妻兩個兒子都在地震中喪命，兩人帶著震後出生才一歲5個月大的女兒「小淇」」出席重土典禮，兩人說雖是傷心地但這是有兒子成長很多回憶的地方，不希望一直是一片空地，要把家再回來。

連晃汶和陳淑怡原育有15歲及10歲兩個兒子，0206南台大震同時奪走兩兄弟生命，陳淑怡雖已結紮，但決心將兒子再生回來，歷經辛苦過程生下的女兒小淇已經1歲5個月，兩夫妻今天推著女兒和住戶一起出席重建動工典禮，臉上露出難得的笑容，兩人說，維冠的家有兩個兒子出生後的所有回憶，選擇回來是給孩子一個希望也給自己一個希望。

受災戶高小姐在地震當天被砸到頭失憶2天，如今也想不起地震時的情景，她幸運地全家都很平安，很感謝社會大家及政府的幫忙，雖然等了兩年半，但終於動工了，心情很開心，重建戶都很希望能夠趕快重建完成，早日回家。

台南市永康區維冠金龍都市更新會理事長楊寧廷說，約有3成住戶想回家，心情是非常興奮，因回家的日子越來越接近，想回來的最大原因是懷念親人，回來重建才是跟失去親人心靈最相近的，再等800多個日子就可以回家了。

行政院長賴清德原本要出席，臨時取消行程改用書面賀詞，他表示，0206地震維冠大樓的倒塌最令人難過和不捨，動土典禮意味悲傷和灰暗的景象已成為過去，取而代之的是充滿生命力的新開始，台南人用最堅強的態度，來面對這次地震，也用最正面的價值來回應社會的幫助。

維冠金龍大樓原地重建「出雲居」，為地上15層樓，地下3層樓的公寓大樓，其中1至3樓為聯合診所，3樓以上為住家使用，預計109年10月完工取得使用執照，110年1月驗收申請送水電，110年2月取得所有權狀入厝。

在0206南台大震痛失兩愛子的維冠大樓住戶代表連晃汶（右）和陳淑怡夫妻，今天出席...
在0206南台大震痛失兩愛子的維冠大樓住戶代表連晃汶（右）和陳淑怡夫妻，今天出席動工典禮，臉露笑容非常開心能把有兒子記憶的家蓋回來。記者吳淑玲／攝影
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在0206南台大震痛失兩愛子的維冠大樓住戶代表連晃汶（右）和陳淑怡夫妻，帶著地震...
在0206南台大震痛失兩愛子的維冠大樓住戶代表連晃汶（右）和陳淑怡夫妻，帶著地震後出生的女兒出席動工典禮，臉露笑容非常開心能把有兒子記憶的家蓋回來。記者吳淑玲／攝影
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台南維冠金龍大樓原地重建，今天舉行動工典禮。記者吳淑玲／攝影
台南維冠金龍大樓原地重建，今天舉行動工典禮。記者吳淑玲／攝影
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台南維冠金龍大樓原地重建，今天舉行動工典禮，受災戶開心出席。記者吳淑玲／攝影
台南維冠金龍大樓原地重建，今天舉行動工典禮，受災戶開心出席。記者吳淑玲／攝影
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維冠地震南台大震
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