台南維冠重建動工了！ 受災戶：把失去兩兒子的家蓋回來

2018-06-17 10:44 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



兩年多前的0206南台大震，台南永康維冠金龍大樓倒塌，造成許多人家破人亡，歷經多方努力，維冠大樓以「出雲居」都更重建，今天舉行動土典禮，約有3分之一住戶選擇回到舊地，住戶代表連晃汶和陳淑怡夫妻兩個兒子都在地震中喪命，兩人帶著震後出生才一歲5個月大的女兒「小淇」」出席重土典禮，兩人說雖是傷心地但這是有兒子成長很多回憶的地方，不希望一直是一片空地，要把家再回來。

連晃汶和陳淑怡原育有15歲及10歲兩個兒子，0206南台大震同時奪走兩兄弟生命，陳淑怡雖已結紮，但決心將兒子再生回來，歷經辛苦過程生下的女兒小淇已經1歲5個月，兩夫妻今天推著女兒和住戶一起出席重建動工典禮，臉上露出難得的笑容，兩人說，維冠的家有兩個兒子出生後的所有回憶，選擇回來是給孩子一個希望也給自己一個希望。

受災戶高小姐在地震當天被砸到頭失憶2天，如今也想不起地震時的情景，她幸運地全家都很平安，很感謝社會大家及政府的幫忙，雖然等了兩年半，但終於動工了，心情很開心，重建戶都很希望能夠趕快重建完成，早日回家。

台南市永康區維冠金龍都市更新會理事長楊寧廷說，約有3成住戶想回家，心情是非常興奮，因回家的日子越來越接近，想回來的最大原因是懷念親人，回來重建才是跟失去親人心靈最相近的，再等800多個日子就可以回家了。

行政院長賴清德原本要出席，臨時取消行程改用書面賀詞，他表示，0206地震維冠大樓的倒塌最令人難過和不捨，動土典禮意味悲傷和灰暗的景象已成為過去，取而代之的是充滿生命力的新開始，台南人用最堅強的態度，來面對這次地震，也用最正面的價值來回應社會的幫助。