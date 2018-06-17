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台南愛文產量減半價格上揚 玉井警方啟動護果

2018-06-17 10:20聯合報 記者綦守鈺╱即時報導

台南土芒果和玉文等芒果進入量產期，隨即是愛文接著上市，今年因產量減半，目前愛文芒果市場拍賣價每公斤平均60元，因屏東愛文芒果產季尚未結束，預計22日左右才會陸續採收，玉井警分局昨也啟動今年度的「芒果護果專案」，結合民力一起巡守，打擊不法，確保農民生計。

玉井分局長陳保安表示，台南芒果栽種面積為6637公頃，而所轄的玉井、楠西與南化等3個行政區，產地合計4723公頃，佔了7成以上，今年芒果量少價格不錯，分局要求各派出所員警加強與轄內農民聯繫，詳細勘查各產業道路，確認巡邏箱設置位置，針對市集附近街道、倉庫與果園等加強巡守，確保果農的心血結晶。

今年各種水果盛產，不過今年因為南部久旱不雨導致產量減少，即將迎來產季，目前愛文芒果每斤均價在60元，為防止產銷失衡，南市農業局也備妥芒果收購加工計畫，進入採收季適時馬上公告委託加工廠收購次級果，總收購目標量750到1000噸，避免次級果流入市場影響價格。

「2018台南國際芒果節」活動也將在6月23、24日在台南大內走馬瀨農場開幕，並接連在產區玉井（6月30日）、大內（6月30日）、楠西（7月7日）、左鎮（7月14至15日）、南化（7月21日）各區芒果節有相關產業活動，來台南品嘗在地新鮮的芒果正是時候。

台南土芒果和玉文等芒果陸續上市，今年因產量減半，愛文芒果目前拍賣價每公斤平均約6...
台南土芒果和玉文等芒果陸續上市，今年因產量減半，愛文芒果目前拍賣價每公斤平均約60元。 記者綦守鈺／攝影
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台南土芒果和玉文等芒果陸續上市，今年因產量減半，愛文芒果目前拍賣價每公斤平均約6...
台南土芒果和玉文等芒果陸續上市，今年因產量減半，愛文芒果目前拍賣價每公斤平均約60元。 記者綦守鈺／攝影
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台南土芒果和玉文等芒果陸續上市，今年因產量減半，愛文芒果目前拍賣價每公斤平均約6...
台南土芒果和玉文等芒果陸續上市，今年因產量減半，愛文芒果目前拍賣價每公斤平均約60元。 記者綦守鈺／攝影
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