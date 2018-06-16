影／雲林第一屆龍舟大賽開賽 台西竹筏賽也樂趣登場

2018-06-16 19:37 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林縣第1屆龍舟大賽，來自各地116支隊伍參賽，將以3天賽程完賽，今天第1場預賽盛大登場，天空作美並未下雨，參賽舟隊士氣高昂，賽況精彩，雲林縣長李進勇和多位議員到場為選手加油打氣，並期待未來兩天能持續放晴，讓雲林首屆龍舟賽能順利完成。

雲林縣長李進勇和縣議員林岳璋、陳瑞雄、口湖鄉長林哲凌等人一大早就到口湖鄉宜梧滯洪池，為選手加油打氣。原本很多人擔心舟賽會因風雨受阻，所幸天氣涼爽舒適，吸引不少遊客觀賽，許多選手的親友團也組成啦啦隊，加油聲此起彼落，帶動氣氛。

李進勇說，這是雲林有史以來第一場龍舟賽，選擇在湖光景色美麗的宜梧滯洪池開賽，可說是南台灣最美的一場龍舟賽，期待每隊都能創造佳績，寫下雲林龍舟賽里程碑，也歡迎全國民眾來口湖賞龍舟、吃海鮮、玩雲林，歡度端午佳節。

除了盛大的龍舟賽，台西海口生活館也舉辦一場別開生面的竹筏龍舟賽，以傳統的撐篙方式，比默契也比體力。小朋友說，有時用力竹筏反而跑不快，團隊沒默契，船原地打轉甚還會翻船，這是前所未有的體驗，新鮮又有趣。