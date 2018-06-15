警察節快樂 西螺福興宮贈帽、香蕉慰勞

2018-06-15 18:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



今天是警察節，雲林縣西螺福興宮為感謝警察的辛勞，今天致贈雲林縣西螺警分局員警專屬的特製運動帽、運動毛巾及太平媽隨行包，另有信徒購買50箱香蕉，幫助蕉農，也由廟方轉送員警加菜。

福興宮董事長楊文鐘表示，員警平常為了維護治安相當辛勞，因此特別製作員警專屬的運動帽、運動毛巾、隨行包等，方便員警運動時使用。