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警察節快樂 西螺福興宮贈帽、香蕉慰勞

2018-06-15 18:34聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

今天是警察節，雲林縣西螺福興宮為感謝警察的辛勞，今天致贈雲林縣西螺警分局員警專屬的特製運動帽、運動毛巾及太平媽隨行包，另有信徒購買50箱香蕉，幫助蕉農，也由廟方轉送員警加菜。

福興宮董事長楊文鐘表示，員警平常為了維護治安相當辛勞，因此特別製作員警專屬的運動帽、運動毛巾、隨行包等，方便員警運動時使用。

西螺文昌國小校友廖浩欽體恤蕉農辛苦，購買5.1噸香蕉，捐贈給西螺鎮各國中小師生，鼓勵大家多吃香蕉，幫助蕉農。

西螺文昌國小校友廖浩欽（左一）體恤蕉農辛苦，購買5.1噸香蕉，捐贈給西螺鎮各國中...
西螺文昌國小校友廖浩欽（左一）體恤蕉農辛苦，購買5.1噸香蕉，捐贈給西螺鎮各國中小師生，鼓勵大家多吃香蕉，幫助蕉農。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣西螺福興宮為感謝警察的辛勞，今天致贈雲林縣西螺警分局員警專屬的特製運動帽、...
雲林縣西螺福興宮為感謝警察的辛勞，今天致贈雲林縣西螺警分局員警專屬的特製運動帽、運動毛巾及太平媽隨行包，另有信徒購買50箱香蕉，幫助蕉農，也由廟方轉送員警加菜。記者陳雅玲／攝影
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香蕉警察
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