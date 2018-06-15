台南大天后宮迓媽祖 明後兩天交通管制
全台祀典大天后宮明、後兩天舉辦迓媽祖遶境活動，今年適逢端午節連假，返鄉及觀光旅遊人潮、車潮，預期將大量湧入市區，台南市警二分局規劃交通管制路、時段，疏導交通外，同時呼籲民眾多搭乘大眾運輸工具，可減少尋找停車位時間。
二分局交通組指出，交通管制路、時段如下：
1.民族路2段（西門路至永福路），6月16日（明天）6時至12時，6月17日（後天）12時至22時。
2.民族路2段（西門路至忠義路）、永福路2段（民族路至民權路），6月17日（後天）6時至12時。
上述路段道路雙向封閉，僅供機慢車輛通行。
警方表示，為維護道路交通安全與順暢，重要路口規畫固定交整崗哨外，在遶境沿線輔以機動式交通崗掌握交通狀況，每時段出動警方約30人次。另協請各宮廟工作人員、義交中隊、民防分隊、後憲等協勤民力，沿線協助引導參與信眾，避免造成人車交織的險境與交通壅塞。
警方強調，這次活動適逢端午節連假，返鄉及觀光旅遊人潮、車潮預期將大量湧入市區，除針對赤崁樓、孔廟文化園區及海安、正興商圈等周邊重要路口編排交整警力疏導管制，呼籲民眾多搭乘大眾運輸工具，可減少尋找停車位時間。而且提醒用路人在行經交通管制路段時，減速慢行或提前改道，且遵守各路口交整人員的指揮疏導。
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