台南大天后宮迓媽祖 明後兩天交通管制

2018-06-15 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



全台祀典大天后宮明、後兩天舉辦迓媽祖遶境活動，今年適逢端午節連假，返鄉及觀光旅遊人潮、車潮，預期將大量湧入市區，台南市警二分局規劃交通管制路、時段，疏導交通外，同時呼籲民眾多搭乘大眾運輸工具，可減少尋找停車位時間。

二分局交通組指出，交通管制路、時段如下：

1.民族路2段（西門路至永福路），6月16日（明天）6時至12時，6月17日（後天）12時至22時。

2.民族路2段（西門路至忠義路）、永福路2段（民族路至民權路），6月17日（後天）6時至12時。

上述路段道路雙向封閉，僅供機慢車輛通行。

警方表示，為維護道路交通安全與順暢，重要路口規畫固定交整崗哨外，在遶境沿線輔以機動式交通崗掌握交通狀況，每時段出動警方約30人次。另協請各宮廟工作人員、義交中隊、民防分隊、後憲等協勤民力，沿線協助引導參與信眾，避免造成人車交織的險境與交通壅塞。