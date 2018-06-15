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端午碰上媽祖大遶境 到台南先知道塞車地雷區

2018-06-15 07:38聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台南市中西區有許多古蹟與知名商圈，連續假期人潮洶湧，這個周末端午節連假又剛好碰上國家古蹟祀典大天后宮迓媽祖遶境，警方估計特定路段必定大塞車，相關交通管制圖及疏導措施昨天出爐，轄區市警二分局呼籲外地民眾來台南，先搞清楚狀況，以免因塞在路上搞出一肚子火。交管員警身上也備有附近停車場位置圖及有多少停車位，民眾可以索取，或下載市府ＡＰＰ查詢。

二分局警務員許文一表示，「全臺祀典大天后宮」6月16、17日舉辦迓媽祖遶境活動，一連兩天交通管制路段與時段如下，開車民眾若無必要經過或到附近地區，應留意繞道避開管制區。

雙向封閉路段有民族路二段在西門路、永福路間路段，16日上午6點到中午12點，17日中午12點到晚上10點間管制。民族路二段西門路、忠義路間路段及永福路二段民族路至民權路間路段，17日上午6點至中午12點管制。管制時間僅供機慢車輛通行。

許文一說，為維護道路交通安全順暢，除重要路口規畫固定員警疏導管制，遶境沿線還有機動人力交通崗掌握狀況，分局也協請各宮廟工作人員與義交中隊、民防分隊、後憲等協勤民力，沿線協助引導參與信眾，避免造成人車交織險境與交通壅塞。

二分局表示，遶境活動適逢端午連假，返鄉及觀光旅遊人潮、車潮預期將大量湧入市區，二分局針對赤崁樓、孔廟文化園區及海安、正興商圈等周邊重要路口編排交整警力疏導管制，呼籲民眾多搭乘大眾運輸工具，可減少尋找停車位時間。

二分局為幫助民眾節省開車民眾找停車位時間，交管員警備有中西區停車資訊供民眾索取，也可善用南市府交通局發行的智慧型手機APP「臺南好停」，透過GPS定位查詢停車場資訊；請用路人在行經交通管制路段時，減速慢行或提前改道，遵守各路口人員指揮疏導。

台南市中西區主要停車位置圖。記者周宗禎／翻攝
台南市中西區主要停車位置圖。記者周宗禎／翻攝
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端午連假媽祖大遶境交管圖。記者周宗禎／翻攝
端午連假媽祖大遶境交管圖。記者周宗禎／翻攝
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遶境連假停車場

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