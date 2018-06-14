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搶救香蕉鳳梨 議員請張花冠吃冷凍果品

2018-06-14 13:55聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣長張花冠品嘗議員陳文忠帶來的生鮮急速冷凍香蕉。記者魯永明／攝影
嘉義縣長張花冠品嘗議員陳文忠帶來的生鮮急速冷凍香蕉。記者魯永明／攝影
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香蕉鳳梨盛產，價格崩跌，嘉義縣議員林秀琴及陳文忠今天上午質詢，要求縣府農業處幫助農民行銷，要有積極作為，加強水果加工，拓展外銷，林秀琴帶龍眼乾，陳文忠帶生鮮急速冷凍的香蕉、鳳梨、荔枝質詢，請縣長張花冠及主管、議員品嘗，大家都說「口感不錯、讚！」。

嘉縣香蕉鳳梨產量全國排第4，香蕉鳳梨價格崩盤，農民叫苦，除農委會採取促銷去化措施，縣府在議員陳文忠牽線下，促使貿易商採購300公噸香蕉外銷日本，張花冠最近也到日本北海道及新瀉行銷香蕉鳳梨，張花冠呼籲中央重視，將農產品價格崩跌問題，視為國安問題解決。

議員林秀琴質詢肯定張縣長作為，她說，香蕉鳳梨可以做成許多不同口味食品或水果加工品，她要求農業處長林良懋要有積極作為，幫農民拓展外銷，出國考察農業回國，要拿出辦法，她隨後取出1包龍眼乾說，接下來龍眼盛產上市，恐也會面臨盛產，價格下滑，農業處要防範未然。

議員陳文忠拿著友人開發，用急速冷凍技術的香蕉、鳳梨、荔枝質詢說，解決農產品滯銷價格崩盤，只靠事後加工及去化還不夠，應加強農產品產銷前端的預警機制，避免農民盲目搶種，結合農會及產地鄉鎮市公所，建立農產行銷通路，建立農產品牌行銷。

林良懋認同陳議員意見，稱讚生鮮急速冷凍技術香蕉、鳳梨、荔枝，只要通過食品衛生及檢疫，可以開拓外銷市場； 陳當場要議事人員將急速冷凍香蕉、鳳梨、荔枝，發給縣長張花冠及主管、議員品嘗，大家都說「口味不錯、好吃」。

香蕉鳳梨盛產，價格崩跌，嘉義縣議員陳文忠帶生鮮急速冷凍的香蕉、鳳梨、荔枝質詢，請...
香蕉鳳梨盛產，價格崩跌，嘉義縣議員陳文忠帶生鮮急速冷凍的香蕉、鳳梨、荔枝質詢，請縣長張花冠及主管、議員品嘗。記者魯永明／攝影
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香蕉鳳梨盛產，價格崩跌，嘉義縣議員林秀琴(左)質詢縣府農業處長林良懋(右)，要求...
香蕉鳳梨盛產，價格崩跌，嘉義縣議員林秀琴(左)質詢縣府農業處長林良懋(右)，要求有積極作為，加強水果加工，拓展外銷。記者魯永明／攝影
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香蕉張花冠農民

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