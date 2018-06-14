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嘉市台灣燈會及LED燈弊案 市議會今送檢調

2018-06-14 13:48聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

嘉義市議會定期會今天閉幕，共通過市府提案2案、議員提案32案及臨時動議11案，其中市議員黃國村針對2010年市府辦理台灣燈會疑似非法重複核銷及LED燈採購違反採購法規定疑有瀆職、官商勾結與圖利廠商二案，經大會通過送交檢調偵辦。

議長蕭淑麗呼籲市府行政單位務必依法行政，切勿有貪瀆違法情事；黃國村比較市府所提供的台灣燈會之用明細表和6001代收代付專用帳戶明細表，發現主燈點燈活動、小提燈製作費用、羅馬旗製做宣傳、廣告行銷費用和主燈表演舞台表演活動經費等5項有重覆編列預算，而資金流向和何人使用皆不知，「我合理的懷疑有非法」。

嘉義市主計處長房銘輝指出，燈會預算編列和代收代付等支出皆有審計室審核，願意配合檢調調查。

另外黃國村質疑市府花了3億元汰換LED燈涉嫌違反採購法，並有瀆職、官商勾結等不法，「嘉義和台中、屏東皆與同一家廠商採購，為何嘉義的LED燈就比別人貴？」

嘉義市長涂醒哲說明，「我們是買照明、服務」，粗估一盞LED燈壽命6到8年，市府要求廠商給予10年保護，廠商平均須更換2.1次的燈泡，也就是說一盞燈價格不到5千元；嘉義市工務處長李建賢強調，LED燈採購絕無不法，去年該採購案已移送到調查站和廉政署查。

嘉義市議員黃國村（左）針對2010年市府辦理台灣燈會疑似非法重複核銷及LED燈採...
嘉義市議員黃國村（左）針對2010年市府辦理台灣燈會疑似非法重複核銷及LED燈採購違反採購法規定疑有瀆職、官商勾結與圖利廠商，市議會今天大會通過將2案送到檢調調查。記者姜宜菁／攝影
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