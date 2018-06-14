嘉市腦麻協會籌經費 理事長晚上夜市擺攤

2018-06-14 08:02 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市腦麻協會為了自籌新院的經費，從今年3月底起在嘉義市文化夜市擺攤販售手工餅乾，協會理事長黃晨婷親自站台叫賣，她深刻體會擺攤人的甘苦，不論天氣好壞，為了那口飯都要忍著，未來規畫輔導腦麻學生到夜市現場與人接觸，由他們販售商品。

文化夜市為台灣10大觀光夜市之一，剛好有名攤商因家庭因素要頂讓，黃晨婷心想協會需要知名度和籌備新院的經費，從3月底進駐夜市擺攤，結果前幾天，不時有人檢舉她占用道路，警察不時上門勸導，讓她不勝其擾，她深覺是有人惡意針對，「別人都可以擺到路上，為何我不能」。

管區北門派出所長周明星昨表示，今年3月底確實接獲不少文化路和光彩街口的攤位違規案件，由於文化夜市每天下午5點過後改為徒步區，為釐清該路口是否可以擺攤，派出所曾行文請示市政府，市府回文「道路口不可以擺設攤位」，轄區員警跟攤商轉述相關法規，現在已無檢舉案。

黃晨婷每天晚上在夜市販售百元的手工餅乾，平均一天可賺數百元到1千元不等，黃晨婷說，進入夏季後，消費者偏愛冷飲，購買餅乾的人減少，不過有不少人詢問大批訂購的方式。