端午關懷弱勢 白河警探視低收入戶

2018-06-13 21:02 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



關懷弱勢族群，台南市白河警分局、五王濟世行善會，今前往轄內中、低收入及獨居老人53戶關懷慰問，預祝端午節快樂。

這次愛心活動由白河分局長陳建民、「五王濟世行善會」理事長洪瑞鈿等20多人前往，致贈每人端午禮金及白米、虱目魚酥等生活物資，提前恭賀端午佳節。

陳建民說，白河分局所轄白河、東山、後壁等3行政區域，人口結構日趨老化，青壯人口外移，致使中、低收入及獨居老人處境堪虞，亟需有關團體關懷協助。