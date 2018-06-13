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端午關懷弱勢 白河警探視低收入戶

2018-06-13 21:02聯合報 記者謝進盛╱即時報導

關懷弱勢族群，台南市白河警分局、五王濟世行善會，今前往轄內中、低收入及獨居老人53戶關懷慰問，預祝端午節快樂。

這次愛心活動由白河分局長陳建民、「五王濟世行善會」理事長洪瑞鈿等20多人前往，致贈每人端午禮金及白米、虱目魚酥等生活物資，提前恭賀端午佳節。

陳建民說，白河分局所轄白河、東山、後壁等3行政區域，人口結構日趨老化，青壯人口外移，致使中、低收入及獨居老人處境堪虞，亟需有關團體關懷協助。

這次活動也結合宣導「安居專案」反毒、打詐等重點警政工作，「安居專案」目的是將毒品趕出社區，保障百姓居住安寧。

端午節關懷弱勢，白河警方探視低收入戶。圖/警方提供
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端午節關懷弱勢，白河警方探視低收入戶。圖/警方提供
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白河獨居老人毒品

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